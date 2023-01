María José Suárez no descarta casarse con Álvaro Muñoz Escassi. La modelo ha desfilado en el SIMOF y allí, además de recordar que lleva 25 años participando en esta pasarela de moda flamenca, ha desvelado el buen momento sentimental que vive junto al jinete. Ambos se encuentran muy enamorados y así lo han demostrado en la jornada inaugural del Salón Internacional de Moda Flamenca de Sevilla, SIMOF, donde ha demostrado su experiencia en la pasarela desfilando para la firma Pilar Vera. En el front row se encontraba un orgulloso Álvaro Muñoz Escassi, al que se le caía la baba al ver a su novia vestida de gitana.

A pesar de los recientes rumores de ruptura que surgieron la primera semana del año, ellos no pueden tener una relación más que consolidada como han ido demostrando a lo largo de estos casi dos intensos años que llevan de relación. Y es que, la propia modelo y diseñadora ha querido aclarar lo ocurrido.



"Cuando saltó la noticia estábamos, mi ex marido, Álvaro, nuestro hijo y yo en la Cabalgata de Reyes Magos en Barcelona y nos quedamos de piedra. Al día siguiente intentamos identificar a la persona que había usurpado la identidad de Álvaro, pero aún se está investigando", explicaba María José a los medios.

Ellos están muy bien y felices juntos, por eso la modelo y diseñadora no descarta casarse algún día con Álvaro Muñoz Escassi: "No lo descarto el volverme a casar la verdad, pero simplemente es que no se ha dado, es poco el tiempo que llevamos juntos y el tiempo dirá", ha afirmado rotunda María José Suárez.