Lara Álvarez ha aprovechado los últimos meses para tener un tiempo para ella misma. La presentadora ha desaparecido totalmente del mapa desde que terminara en Pesadilla en el paraíso y se anunciara que no estaría en la próxima edición y tampoco en Supervivientes y que Laura Madrueño ocuparía su lugar. Una despedida con un mensaje enigmático de Carlos Sobera.

Ahora, la presentadora ha querido volver a través de las redes sociales sincerándose por completo con sus seguidores y es que, ya que hace tiempo que no sabemos nada de ella, la asturiana ha preferido que fuera abriéndose en directo a todas las preguntas que le lanzaban. Preguntas a las que no ha tenido ningún problema en contestar pues, a juzgar por sus respuestas, se encontraba cómoda en un directo de casi una hora y que aún se puede ver en su perfil. Así ha hablado sobre la maternidad, la salida del programa, si volverá a ponerse frente a las cámaras en Mediaset, o cómo se encuentra ahora mismo en el plano sentimental.

Instagram

La periodista ha comenzado el directo contestando a una de las preguntas más repetidas: ¿Cuáles son los motivos reales detrás de su salida de Supervivientes?. "Creo firmemente en la evolución. Hay ciclos de la vida que una vez que se completan hay que seguir adelante. Nuevas miras, proyectos, ilusiones… Al final hay un punto que cuando uno lo siente, no se puede parar. Cuando uno siente que ha llegado el punto de su vida en el que tiene que evolucionar, y en eso estoy, uno se mueve y el cambio llega, pero uno se tiene que mover". Así ha anunciado que "hay proyectos nuevos e ilusionantes" tanto en televisión como personales pidiendo incluso ideas a sus seguidores de proyectos útiles como streamer: "no me cierro a nada, estoy abierta a todo".



Una decisión que ha sido impulsada por la exigencia de su trabajo. "Eran ocho meses fuera de casa prácticamente seguidos", ha explicado haciendo referencia a la concatenación entre Pesadilla en el paraíso y Supervivientes. "Soy una persona muy familiar, cuatro meses ya lo llevaba mal, ocho han sido todo un reto personal. Para mi era importante buscar un equilibrio: mi profesión es mi pasión pero sin mi familia y mi vida anulada, tampoco. Necesitaba también decidir cómo, por dónde y hacia dónde. Porque a veces entras en la vorágine del éxito y a veces hay que reenfocar, redirigir y empezar".

En este sentido, ha destacado que está en "un momento ilusionante, de cambios" sin dejar de agradecer lo que ha supuesto el reality en su vida: "voy a echar mucho de menos Supervivientes porque ha marcado mi trayectoria profesional y también personal porque me ha enseñado muchas cosas". De hecho, ha asegurado que "estoy como una niña pequeña ilusionada con las pequeñas cosas" incluso con pasar una tarde tranquila en casa.

Instagram

Tras ello ha hablado de su corazón confesando que actualmente está soltera tras romper con Adrián Torres y disfrutando de la soledad aunque en este punto sí que reconoce que "lo ideal de mi vida sí estaría compartir esta experiencia con alguien con quien hacer equipo". Así, ha dejado claro que "lo que me enamoraría de un hombre es que realmente estuviera orgulloso de la vida que tiene, la persona que es, que tenga metas ilusionantes y que esté en un momento que no necesite tapar cosas sino que quiera construir y descubrir".

Dando un paso más, Lara ha hablado de la maternidad, dejando claro que aunque no es una meta urgente para ella, sí le gustan los niños por lo que tomó la determinación hace tiempo de congelar sus óvulos, lo que califica como "una de las mejores decisiones de mi vida" pues se ha quitado de encima las prisas por "el reloj biológico". En este sentido ha destacado que después de vivir una etapa muy complicada con su perra Lúa que, asegura, la "humanizó", "no es que se me despertara el instinto maternal pero algo muy parecido empezó".