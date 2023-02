Toñi Moreno se ha mostrado sin filtros en la última entrevista que ha concedido a Bertín Osborne en su programa de Canal Sur, el 'Show de Bertín', donde ha realizado un balance del punto vital en el que se encuentra. "Cumplo 50 años el 7 de junio y pienso tirar la casa de la ventana", se sinceraba, asegurando que lo celebrará por todo lo alto puesto que está muy orgullosa del momento tan dulce que está atravesando aunque, entre risas, ha comenzado que comienza a sufrir la 'crisis de los 50'. Un punto en el que está comenzando a ver defectos físicos que está decidida a cambiar incluso si ello conlleva pasar por el quirófano: "Voy a cambiar lo que no me gusta", ha sentenciado a Bertín Osborne y Vicky Martín Berrocal que, tirando de humor, ha preguntado por los detalles de este cambio que tiene en mente.

Canal Sur

"Me miré en la tele, con lo mona que me ponen, y dije: 'Qué feísima estás, qué mayor, qué gorda'", aseguraba Toñi Moreno anunciando que está decidida a que los pechos sean el primer cambio. "Voy a cambiar lo que no me gusta. Yo he parido con 46 años. Yo no le di el pecho a la niña porque no me encontraba muy bien de la cabeza. Como le dé el pecho a la niña estoy muerta y pensé que los pechos volvían a su sitio, pero negativo".

Para ello, la andaluza se someterá a una operación estética, pasando por primera vez en su vida por el quirófano, algo que tiene ya decidido. "Yo me acuerdo de chica que mi abuela Antonia me cogía y me decía: Ven aquí y yo pensaba 'Uy las tetas que tiene mi abuela. Qué feas y grandes'. Tengo las mismas. Eso hay que arreglarlo y lo vamos a hacer. Yo no me he operado nunca de nada, pero lo voy a hacer". Así, se quiere operar el pecho como muchas otras famosas.

Canal Sur

Y es que, la andaluza ha confesado que el nacimiento de su hija la ha puesto de manifiesto más que nunca lo rápido que pasa el tiempo puesto que ya tiene tres años. La pequeña Lola, asegura, "cuenta con que todo no lo puedo hacer", y no hace más que preguntarla si puede imitar lo que ella hace. "Esta tía hace el pino con tres años. No se parece en nada a su madre. Es inteligente, guapa, alta... Todo el mundo me dice que se parece a mí, pero no es verdad. Yo la veo una niña perfecta".

Eso sí, con 50 años y una niña, Toñi no se cierra al amor aunque confiesa que mantiene el método tradicional para ligar y conocer gente nueva: "Todo el tema de las aplicaciones me ha pillado muy mayor. Si no hablo con la gente que conozco... ¿Cómo lo voy a hacer con la gente que no conozco? Yo soy de la generación en la que ibas a un bar y charlabas". No obstante, confiesa que actualmente está muy centrada en su faceta profesional por lo que encontrar a una nueva pareja se hace más cuesta arriba: "se me han quitado las ganas".