Blanca Paloma se ha coronado como la gran ganadora del Benidorm Fest 2023 y será la representante española de la próxima edición del Festival de Eurovisión. Aunque la atención debía estar en el escenario, donde los artistas lo dieron todo mostrando sus propuestas, lo cierto es que el foco se ha trasladado a las distintas polémicas surgidas alrededor de los candidatos: de las Twin Melody denunciando haber sido blanco de críticas muy crueles a Aritz Arén dando su opinión sobre la canción de Agoney. Sobre está última, el bailarín y cantante ha zanjado todas las cuestiones.

Aritz, que se presentó al Benidorm Fest con el tema 'Flamenco', se ha sentado en el programa 'Fiesta' para hacer balance de su paso por el concurso. Fue eliminado en la primera semifinal y su paso por el certamente destacó por criticar la canción de su compañero Agoney, 'Quiero arder'. "Me parece una canción satánica, pero al final es un poco su concepto. A lo mejor la puesta en escena llama mucho la tención, no sé lo que tiene preparado, pero no es la canción que yo escucharía en mi casa", dijo Aritz en una entrevista al youtuber Marbert antes de que comenzara el concurso.

Captura TV

"Para nada significa lo que parece, me hace hasta risa cuando lo escucho, y es que suena de esa manera. Cuando dije que 'Quiero arder' era satánico, me refería a la estética de su propuesta, pues aparece en la portada del single con unos cuernos de diablo", ha dicho Aritz a Emma García. La presentadora le ha preguntado por el momento el que se da cuenta en la trascendencia de sus palabras: "Desde el día que sale la entrevista. No tardé ni un minuto en pedir disculpas a los artistas. He aprendido que hay que usar otras palabras para que no se puedan sacar de contexto".

Aunque nunca llegó a hablar cara a cara con Agoney sobre el tema, sí sabe que sus palabras no le sentaron bien al artista canario. "No teníamos relación antes, con mis palabras hubo el rifirrafe y nunca llegamos a hablar cara a cara sobre esto. Yo sé que a él le molestó, me llegó esa información. Cuando nos vimos en Benidorm no le dije nada en persona sobre esto, pero me dijo que todo bien".

Aritz lo que hizo fue dar su opinión y por eso no se arrepiente de nada. "No me arrepiento para nada de haber dado mi opinión. Me molesta cómo ha afectado, siempre he sido muy honesto, quizás tengo que tener un filtro", ha sentenciado.