Tamara Falcó es una mujer nueva desde que ha vuelto a su relación con Íñigo Onieva. La pareja no para de viajar (han pasado por un viaje de lujo en Laponia y también por Praga sólo en las últimas semanas), y viven con mucha ilusión la organización de su boda. Antes de su ruptura, ambos estaban muy unidos, o eso aparentaban, pero después de que en Navidad se obrara el milagro de la reconciliación, los dos están viviendo un nuevo comienzo como si fueran dos adolescentes, y es que están todo el día pegados. Tanto es así, que hasta se han atrevido a compartir prendas, concretamente un complemento del que Íñigo es muy fan.



Dicen que las parejas, cuando más unidas, más se parecen, y da la impresión de que con la marquesa y el empresario se cumple, porque este martes 7 de febrero, mientras esperamos a ver el nuevo anillo de compromiso, Tamara era interceptada sola por los reporteros en el aeropuerto de Madrid luciendo el complemento del que Íñigo tiene varias decenas: una gorra de la marca Cocowi, con un bordado de una fruta de la pasión que reza "Be passionate". Nunca hubiéramos imaginado a una mujer tan 'classy' con un complemento tan casual, pero gracias a su novio está relajando mucho la vestimenta.

Gtres

Íñigo tiene varias gorras de esta misma marca, y se ha dejado ver con ellas en numerosas ocasiones...

Gtres

Gtres

...pero lo cierto es que el complemento en cuestión tiene truco: lo más probable es que no las hayan comprado, sino que se las haya regalado Fernando Verdasco, yerno de ella, ya que la marca Cocowi la creó él en 2021, y es común verle con ellas. Incluso su mujer, Ana Boyer, hermana de Tamara, ha sido imagen junto a Fernando de las fotos publicitarias. El apoyo familiar en todos los negocios es fundamental, y los Iglesias-Falcó-Boyer para eso son una familia muy bien avenida. De hecho, no ha sido raro ver a la familia en el restaurante de Íñigo, Totó, o a Tamara en la discoteca madrileña de la que es socio, 'Lula The Club'.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.