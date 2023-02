Samantha Hudson se sentaba en el 'Chester' con Risto Mejide y se sinceraba sobre su época más complicada. A parte de explicar cómo fue su infancia, cómo llegó al éxito qué relación tiene con sus padres, la joven ha tenido la valentía de contar un duro episodio que vivió cuando era menor de edad. Ahí donde la vemos, una Samantha sexy, atrevida, divertida y cero políticamente correcta, es una mujer que ha sufrido mucho en su infancia. Cuando era tan solo un adolescente, Samantha fue abusada en varias ocasiones.

"¿Quieres que hablemos de eso?, preguntaba el presentador. "Me da igual. ¿Quieres hablar tú de eso?", le contestaba con todo el humor que se podía sacar del tema. Samantha apuntaba en el 'Chester' que abusaron de ella hasta 15 veces, al menos que recuerde. "A veces eres un adolescente que se ha criado en Magaluz, que es un sitio con mucha fiesta, y si no sabes gestionarla, te puede pasar factura. Acabas de descubrir tu sexualidad, te has denominado 'maricón' y lo llevas con orgullo. Así que dices: 'Voy a hacer cosas de gays'. Me di cuenta de que para ligar, que era mi objetivo mundial de adolescente cándida e inocente, me resultaba más fácil hacerlo con hombres mayores. Para ellos, yo resultaba un caramelo.

Instagram

Aunque las relaciones era consentidas, Samantha asegura que a veces ese "sí" no era suficiente: "No fue una violación, pero sí que fue un abuso. Con el tiempo te das cuenta de que no has sabido ver lo que estaba pasando. Eres una persona que no tiene los gustos sexuales consolidados y que la pareja sexual con la que estás compartiendo ese momento sí es un adulto con una conciencia. Unos adultos que, lejos de fomentar un diálogo y un consenso, lo que hacían era aprovecharse de una situación injusta. Ejercer un abuso de poder".

En esos encuentros, Samantha "no sacaba ningún tipo de placer": "Terminaban, normalmente en mi boca, me pegaban un empujón. Me caía a la arena y se iban. Así fueron mis primeras experiencias y a mucha gente del colectivo. Creo que es hora de que la gente entienda que decir que 'sí' no siempre significa 'sí'. Lo puedes decir porque tengas miedo o porque estés coaccionada. Lo que prima es el deseo", concluye. "Si no hay deseo, desde luego...", responde Risto antes de dar la conversación por zanjada.