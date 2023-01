This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

El programa de 'Viajando con Chester' vuelve este martes 24 de enero y promete ser una bomba. El pasado martes, Risto Mejide y hoy parece que quiere volver a repetir. Los invitados de este martes son Máximo Huerta y la Baronesa Thyssen, y ambos van a protagonizar charlas de lo más íntimas e interesantes descubriendo cosas desconocidas públicamente. Pero no solo ellos se abrirán en canal. El presentador empatiza mucho con el entrevistado y hemos podido conocer que, mientras hablaba con el ex ministro y periodista sobre la relación con su madre, Risto no se habla con la suya desde hace cuatro años.y se sinceraba con su invitado a raíz de un libro que escribió.y no porque no esté maravillosamente escrito. Me ha costado leerlo porque estás todo el rato hablando de tu madre y lo que sientes hacia ella. Y a los que estamos aún arreglando las cosas…". comenzaba diciendo. El presentador se sentía cómodo y profundizaba más sobre este tema tan delicado: "Hace 4 años que no me hablo con ella, el libro ha sido una hostia importante, me costaba avanzar".Justo el mismo día de la entrevista, la madre de Risto se ponía en contacto con él:"justo esta mañana me ha escrito y ella no sabe que estoy aquí, no sabe nada de mi agenda", ¿Qué pondría en el mensaje? ¿Le habrá contestado Risto?