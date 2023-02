El ex gran hermano Igor Basurko (de GH 14) se encuentra en plenos problemas judiciales, y es que se ha sabido que se enfrenta a nada menos que 5 años de cárcel por un supuesto delito de estafa. La acusación a la que se enfrenta el joven, de 38 años, se remonta a 2020, cuando Igor se habría hecho con la tarjeta de crédito de una mujer, que ya ha fallecido, y la habría utilizado en una conocida web de apuestas en la que se dejó, según la investigación, unos 1.500 euros en montos de 875, 400 y 200 euros. Además, lo habría hecho tras registrarse con el nombre de su propia madre, que también ha tenido que declarar ante el juez.



Al parecer, la víctima denunció tras ver los cargos no autorizados en su cuenta después de que Igor pasara supuestamente una noche en su casa, y aunque el acusado ha admitido haber tenido un problema de ludopatía al que ya ha puesto remedio y que se encuentra "rehabilitado" y en fase de "seguimiento", se ha defendido en la Sección Tercera de la Audiencia de Gipuzkoa negando los hechos, afirmando que por aquel entonces no era "muy consciente de las cosas" y que no tiene absolutamente "ni idea" de quién podría ser el culpable de cometer la estafa, ya que, según su versión, la cuenta que dio de alta con el nombre (y el permiso) de su madre era compartida con otras personas. Fue la propia madre de Igor quien confirmó ante el juez que ella le dio autorización para utilizar su nombre en ese portal.

Mediaset

La Fiscalía pide, de ser declarado culpable, 5 años de cárcel para el que fuera compañero de habitación de Gonzalo Montoya, Susana Bicho o Desi Rodríguez, pero no por este delito, sino por la reincidencia, ya que sobre él ya pesan otras 4 condenas similares desde 2006, siendo la última de 2015, en la que fue sentenciado a 9 meses de prisión tras sustraerle a una mujer con la que tuvo una cita 2.900 euros.