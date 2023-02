Cristóbal Suárez lleva años en esta profesión, y después de infinidad de obras de teatro y más de una veintena de series, ha recibido la ovación del público por su participación en 'Cristo y Rey' (Atresplayer). Dice que meterse en la piel del rey Juan Carlos I ha sido todo un reto y que no quería caer en la mera imitación. Ahora Cristóbal continúa de gira con la función 'El inconveniente', donde comparte cartel con Kiti Manver y según sus palabras "esperando cosas nuevas". Además, continúa su labor como productor de teatro para adolescentes junto a su mujer, Verónica. También reconoce que le encantaría que sus tres hijas continúen sus pasos.

¿Cómo te llega este papel del rey emérito?

Me llamaron para que me grabara para hacer la prueba y tuve que buscar a una coach. La verdad es que me llegó, pero no tenía ninguna esperanza.

¿Te tuviste que poner los discursos de Navidad del Rey?

No, porque era una prueba ya con guión de una escena con suspense. Yo sabía que era una serie a través de la mirada de Bárbara Rey. De hecho, en el guión mi personaje es como un villano.

"Bárbara Rey me dijo eres más guapo que Juan Carlos"

Belén Cuesta contó con la ayuda de Bárbara para prepararse su personaje. Claro, tú no contabas con Juan Carlos I.

¡No! A mí lo que más miedo me daba es que no fuera una imitación ni dar una imagen de campechano.

¿Sabías la historia?

Sabía muy poco y me he enterado de cosas que yo no pensaba. La historia es muy oscura.

Bárbara fue al rodaje. ¿Qué te dijo?

Me acerqué a ella, le toqué la espalda, vi que era una mujer muy alta y ella flipó también con mi altura. Me dijo: "Eres más guapo que Juan Carlos". Desde ese momento, me empezó a hablar como si fuera el Rey, y me dijo: "Ojalá no te hubiera conocido". Eso me sorprendió.

¿Ha sido duro el rodaje?

Jaime y Belén han hecho un esfuerzo titánico por la exigencia que les pedían en la interpretación. Ojalá yo pudiera hacerlo algún día.

¿Te ves siempre de secundario?

Espero que no, pero tampoco se vive mal.

¿Tienes miedo a que se te encasille con este papel?

Al principio pudo ser un miedo, pero no lo tengo. Ya he hecho papeles de gente importante, como de presidente del gobierno en 'Vota a Juan'.

Llevas años en esta profesión, y ahora empiezas a ser conocido. ¿Era algo que ansiabas?

Te diría que sí. Yo cuando era pequeño y me veía encima del escenario para agradar a mis compañeros... Soy un poco vanidoso. Uno se mete en esto para que te vean y tener la atención. Pero luego la profesión te va enseñando el camino. Yo desde el principio tuve la suerte de trabajar con grandes actores que me fueron enseñando la profesión y el camino. Porque no todo es brillar.

Me extraña que digas eso, porque muchos actores reconocen que son tímidos.

Yo lo era, pero tenía esa necesidad de agradar. Fue como una terapia.

¿Ningún miembro de tu familia es o era actor?

No, mi padre era deportista de élite, jugador de baloncesto, y mi madre falleció muy pronto y no era actriz, pero siempre tengo la presencia de su mirada.

Y cuando lo dices en casa...

Fue un cisma, pero enseguida me empezó a apoyar.

"Mi mujer y yo fundamos una productora de teatro para adolescentes"

Tu mujer es productora.

Sí, fundamos juntos una productora de teatro para adolescentes. Vamos a los institutos para hacer teatro con y para adolescentes.

Ahora estás trabajando con Kiti Manver. ¿Qué supone trabajar con estrellas así?

Me encanta, porque vas aprendiendo de ellos. Por ejemplo, Kiti es muy buena compañera y como ser humano es excepcional. Ella ha vivido la época gloriosa del cine y hoy sigue.

¿Hay diferencia entre aquellos actores y los de hoy en día?

Sí, pero mis contemporáneos y yo hemos mamado mucho de ellos.

Pero aquellas estrellas eran accesibles.

No lo sé. Las relaciones entre actores son muy intensas, pero muy en el tiempo.

¿Se hacen amigos en esta profesión?

Sí, pero se hacen compañeros. Yo tampoco tengo muchos amigos.

¿Hay muchas envidias entre vosotros?

Sí, pero tampoco se hablan, aunque se ven y se intuyen en los comportamientos. Pero hay que entender que es normal. A mí me pasa cuando no tengo trabajo.

¿Has tenido la tentación de tirar la toalla?

Sí, porque siempre estás a la mirada de otros y nadie te asegura que vayas a seguir trabajando.

Además, tú tienes una familia.

Claro y te digo que lo piensas y te cagas. Miras a tus compañeros, que tienen unas carreras y sueldos fijos y pagas extras... y yo no tengo de eso.

¿Tus hijas van a seguir tus o vuestros pasos?

Creo que es inevitable, porque les hemos enseñado que el arte, la expresión y creatividad la van a tener. Lo han mamado.

¿Presumen de padre?

Supongo que sí, pero también son torturadoras. Son mis mayores críticas, pero les gusta. Para ellas es una forma de mostrarme su cariño.

Con esta serie, no sabían la historia.

No, pero una de ellas me dijo: "Ese es el que nos robó el dinero a todos". Así que, algo les llega.

"Me pregunto si Juan Carlos verá la serie... En Zarzuela deberían verla"

¿Crees que Juan Carlos verá la serie?

Me lo pregunto, pero no sé si le producirá interés.

Si te lo encontraras, ¿qué le preguntarías?

Me encantaría saber la parte más dolorosa de ser rey y cómo se siente ahora.

¿Crees que esta serie se verá en el salón de Zarzuela?

Deberían verla, porque este tipo de series, como 'The Crown', fortalecen en cierta manera a la monarquía. Porque siembran en la sociedad una imagen que hace perdurar a la corona, porque es una institución cuya única misión es perdurar. Como una patata caliente.

