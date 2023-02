Calos Saura es historia de nuestro cine. Junto a Buñuel, Almodóvar y Berlanga, el director de cine es esencial para entender el legado del cine moderno español, el autor aragonés ha fallecido este viernes a los 91 años en su domicilio rodeado de sus seres queridos. La noticia ha sido comunicada por la Academia de Cine a través de las redes sociales donde ha dado su pésame a la familia.

"La Academia de Cine lamenta profundamente comunicar el fallecimiento de Carlos Saura, Goya de Honor 2023", ha escrito el perfil oficial de la academia que recordaba que el director iba a recibir el galardón este mismo fin de semana en la gala. Su última película, Las paredes hablan, se estrenó el pasado viernes, muestra de su incansable actividad y de su amor por el oficio hasta el último momento.

A lo largo de sus 91 años, el cineasta ha tenido un gran número de experiencias que dejó plasmadas en su biografía Carlos Saura. En Busca De La Luz (Cine). "Desde la atalaya de sus 88 años, Saura reflexiona sobre las tres grandes pasiones que han marcado su vida -el cine, la fotografía y la música- y los mecanismos que desencadenan la creación artística", reza en la sinopsis.



La noticia ha dejado devastado al mundo del cine, que ha expresado su dolor a través de las redes sociales.

Con Carlos Saura muere una parte importantísima de la historia del cine español. Deja tras él una obra indispensable para la reflexión profunda sobre los comportamientos del ser humano.



Descansa en paz amigo.#DEP #CarlosSaura pic.twitter.com/B7AU9wGWbU — Antonio Banderas (@antoniobanderas) February 10, 2023

En sus más de 50 producciones, el artista ha tocado todo tipo de temas innovando en cada uno de los aspectos y obteniendo todo tipo de reconocimientos no solo de premios sino de toda la comunidad cinematográfica internacional. "Cuando los directores más jóvenes o de otros países me dicen que les gusta mi cine a mí eso me gusta mucho, claro, me pone contento", explicaba hace unos meses el director en una entrevista a la Cadena SER.

Este documento de archivo conservado en uno de los multiples fondos que conserva el Archivo de @Filmoteca_es nos sirve para contextualizar la obra de Carlos Saura https://t.co/QSZvEWvhMK — Francisco (@Franzanos) February 10, 2023

La Academia ha anunciado que mañana, en el Auditorio Andalucía de Sevilla, la 37 edición de los Goya conmemorará la memoria de este creador irrepetible.

