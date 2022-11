Con el año a punto de terminar, la temporada de premios empieza a calentar motores y ya se van conociendo detalles de las entregas de galardones más prestigiosas del audiovisual. Si hace unos días se dio a conocer que el presentador de los Oscar 2023 volvería a ser Jimmy Kimmel, el consiguiente anuncio de los maestros de ceremonias de los premios del cine español no se ha hecho esperar. La Academia de Cine ya ha hecho público que dos figuras viajarán a Sevilla para hacerse cargo de la gala de la 37.ª edición de los Premios Goya. Os descubrimos sus nombres.

'Premios Goya 2023': estos son los presentadores de la gala

Los intérpretes Antonio de la Torre (Las de la última fila) y Clara Lago (Limbo) se harán cargo de guiarnos a través de la ceremonia de entrega de los Premios Goya 2023. Él es dos veces ganador del Goya por sus roles en Azuloscurocasinegro y El reino (de reparto y protagonista, respectivamente), y además ostenta el récord de nominaciones de un intérprete, con nada menos que 14. Ella fue nominada a Mejor Actriz revelación por El viaje de Carol.

Aunque ambos han participado en sketches, números musicales y entregas de galardones en pasadas ediciones, esta vez se darán cita el próximo sábado 11 de febrero para presentarla. El lugar de la gala, en esta ocasión, será el Palacio de Congresos y Exposiciones FIBES de Sevilla, la nueva sede donde recala la fiesta del cine español en 2023 tras su paso por Málaga y Valencia.

En esta 37ª edición, además, se volverán a entregar dos premios muy especiales, el Goya de Honor y el Goya Internacional, que repite por segundo año consecutivo tras la entrega del galardón el pasado año a Cate Blanchett.