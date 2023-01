Las entregas de premios de cine y televisión tienen un reto desde hace años, pues además de premiar debidamente el talento y la calidad, también deben esforzarse por demostrar que atienden a la diversidad tanto en sus nominaciones como en sus galardones. Quizá por eso la noticia más destacada de los Globos de oro 2023 ha sido precisamente esa, su diversidad. La alargada sombra de la edición pasada debía de cortarse de raíz y desde el monólogo inicial del presentador de la gala, Jerrod Carmichael, se abordó de forma frontal el racismo en entregas de premios como aquella, que dio unos cuantos toques de atención a la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, empezando por su propia elección como maestro de ceremonias a modo de 'lavado de cara'.



Una vez sentadas las bases de la gala, comenzaron a desfilar los premiados de la noche en la que, de hecho, también quedó de manifiesto esa apuesta por la diversidad. Será cuestión de tiempo comprobar si es asunto de un año o si las sucesivas ediciones mantienen esa esencia. Los grandes títulos de la noche fueron, sin duda, Almas en pena de Inisherin y Los Fabelman, que aparentemente recupera al mejor Spielberg en una suerte de autobiografía. Aquí va una recopilación de todos los ganadores de los Globos de oro 2023.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

A little ✨ BTS magic ✨... and we're not talking about the band #GoldenGlobes pic.twitter.com/c1JqPkIRcl — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 11, 2023





Globos de oro 2023: listado completo de los ganadores

GLOBOS DE ORO 2023: CINE

Mejor película drama

Avatar: el sentido del agua

Elvis

Los Fabelman

TÁR

Top Gun: Maverick

Mejor película musical o comedia

Babylon

Almas en pena de Inisherin (The Banshees of Inisherin)

Todo a la vez en todas partes (Everything Everywhere All At Once)

Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion (Glass Onion: A Knives Out Mystery)

Triángulo de tristeza (Triangle of Sadness)

Mejor director

James Cameron por Avatar: el sentido del agua

Daniel Kwan y Daniel Scheinert por Todo a la vez en todas partes

Baz Luhrmann por Elvis

Martin McDonag por Almas en pena de Inisherin

Steven Spielberg por Los Fabelman

Mejor actriz de drama

Cate Blanchett (Tár )

Olivia Colman (El imperio de la luz)

Viola Davis (La mujer rey)

Ana de Armas (Blonde)

Michelle Williams (Los Fabelman)

Mejor actor de drama

Austin Butler (Elvis)

Brendan Fraser (La Ballena)

Hugh Jackman (El hijo)

Bill Nighy Vivir (Living)

Jeremy Pope (The Inspection)

Mejor actriz de musical o comedia

Lesley Manville (La señora Harris se va a París)

Margot Robbie (Babylon)

Anya Taylor-Joy (El menú)

Emma Thompson (Buena suerte, Leo Grande)

Michelle Yeoh (Todo a la vez en todas partes)

Mejor actor de musical o comedia

Diego Calva (Babylon)

Daniel Craig (Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion)

Adam Driver (Ruido de fondo)

Colin Farrell (Almas en pena de Inisherin)

Ralph Fiennes (El menú)

Mejor actriz de reparto

Angela Bassett (Black Panther: Wakanda Forever)

Kerry Condon (Almas en pena de Inisherin)

Jamie Lee Curtis (Todo a la vez en todas partes)

Dolly de León (Triángulo de tristeza)

Carey Mulligan (She Said)

Mejor actor de reparto

Brendan Gleeson (Almas en pena de Inisherin)

Barry Keoghan (Almas en pena de Inisherin)

Brad Pitt (Babylon)

Ke Huy Quan (Todo a la vez en todas partes)

Eddie Redmayne (El ángel de la muerte)

Mejor película de animación

Pinocho, de Guillermo del Toro

Inu-Oh, de Masaaki Yuasa

Marcel the Shell with Shoes On, de Dean Fleischer Camp

El Gato con Botas: El último deseo, Joel Crawford

Red, de Domee Shi

Mejor película de habla no inglesa

Mejor guion

Todd Field, por TÁR

Daniel Kwan y Daniel Scheinert por Todo a la vez en todas partes

Martin McDonagh por Almas en pena de Inisherin

Sarah Polley por Ellas hablan

Steven Spielberg y Tony Kushner por Los Fabelman

Mejor canción original

"Carolina", de La chica salvaje, música de Taylor Swift

"Ciao Papa", de Pinocho, de Guillermo del Toro, música de Alexandre Desplat

"Hold My Hand", de Top Gun: Maverick, música de Lady Gaga

"Lift Me Up", de Black Panther: Wakanda Forever, Rihanna

"Naatu Naatu", de RRR, música de M.M. Keeravani

Mejor banda sonora original

Carter Burwell, por Almas en pena de Inisherin

Alexandre Desplat, por Pinocho

Hildur Guðnadóttir, por Ellas hablan

Justin Hurwitz, por Babylon

John Williams, por Los Fabelman

GLOBOS DE ORO 2023: TELEVISIÓN

Mejor serie dramática

Better Call Saul (Netflix y Movistar+)

The Crown (Netflix)

La casa del dragón (HBO Max)

Ozark (Netflix)

Separación (Apple TV)

Mejor serie de comedia

Colegio Abbott (Disney+)

The Bear (Disney+)

Hacks (HBO Max)

Solo asesinatos en el edificio (Disney+)

Miércoles (Netflix)

Mejor miniserie

Encerrado con el diablo (Apple TV)

Dahmer (Netflix)

Pam y Tommy (Disney+)

El desertor (Filmin)

The White Lotus (HBO Max)

Mejor actriz de una serie dramática

Emma D'Arcy - La casa del dragón

Laura Linney - Ozark

Imelda Staunton - The Crown

Hilary Swank - Alaska Daily

Zendaya - Euphoria

Mejor actor de una serie dramática

Jeff Bridges - The Old Man

Kevin Costner - Yellowstone

Diego Luna - Andor

Bob Odenkirk - Better Call Saul

Adam Scott - Separación

Mejor actriz de una serie de comedia o musical

Quinta Brunson - Colegio Abbott

Kaley Cuoco - The Flight Attendant

Selena Gomez - Solo asesinatos en el edificio

Jenna Ortega - Miércoles

Jean Smart - Hacks

Mejor actor de una serie de comedia o musical

Donald Glover - Atlanta

Bill Hader - Barry

Steve Martin - Solo asesinatos en el edificio

Martin Short - Solo asesinatos en el edificio

Jeremy Allen White - The Bear

Mejor actriz en una miniserie

Jessica Chastain - George & Tammy

Julia Garner - ¿Quién es Anna?

Lily James - Pam & Tommy

Julia Roberts - Gaslit

Amanda Seyfried - The Dropout

Mejor actor en una miniserie

Taron Egerton - Encerrado con el diablo

Colin Firth - The Staircase

Andrew Garfield - Por mandato del cielo

Evan Peters - Dahmer

Sebastian Stan - Pam & Tommy

Mejor actriz de reparto en musical, comedia o drama

Elizabeth Debicki - The Crown

Hannah Einbinder - Hacks

Julia Garner - Ozark

Janelle James - Colegio Abbott

Sheryl Lee Ralph - Colegio Abbott

Mejor actor de reparto en musical, comedia o drama

John Lithgow - The Old Man

Jonathan Pryce - The Crown

John Turturro - Separación

Tyler James Williams - Colegio Abbott

Henry Winkler - Barry

Mejor actriz de reparto en una miniserie

Jennifer Coolidge - The White Lotus

Claire Danes - La nueva vida de Toby

Daisy Edgar-Jones - Por mandato del cielo

Niecy Nash - Dahmer

Aubrey Plaza - The White Lotus

Mejor actor de reparto en una miniserie

F. Murray Abraham - The White Lotus

Domhnall Gleeson - El paciente

Paul Walter Hauser - Encerrado con el diablo

Richard Jenkins - Dahmer

Seth Rogen - Pam & Tommy