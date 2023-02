Jesé Rodríguez y Aurah Ruiz han puesto rumbo a Italia. La pareja ya ha mostrado que ya se encuentra en Génova para comenzar su nueva etapa después de que el futbolista haya sido fichado por el conjunto italiano UC Sampdoria. A sus 30 años, Jesé ha abandonado Turquía tras terminar su ficha en el Ankaragucu turco. Para anunciarlo, el conjunto genovés ha recurrido al Festival de San Remo 2023 que se está desarrollando en estos momentos para hacer público el fichaje del futbolista, lo que se ha convertido en toda una sensación en las redes sociales convirtiendo al canario en tendencia en Twitter durante unas horas.

Así, el comunity manager del club ha apostado por anunciarlo como si de una estrella del festival de música se tratara, y ha añadido su nombre a la larga lista de competidores de este certamen donde, al igual que en el Benidorm Fest, Italia elegirá a su representante en el Festival de Eurovisión.



Se trata de una asimilación muy acertada y es que el futbolista continúa desarrollando paralelamente al fútbol su carrera como cantante de reguetón con el nombre artístico de Jey M. Así, en tierras italianas el club colocó el prefijo 99 para que quienes quisieran pudieran votarle en esta ficticia competición.

Sea como fuere, el futbolista ya ha firmado con su nuevo equipo y la pareja ya ha viajado a Italia. Desde allí Aurah ya ha compartido algunas de las estampas que más le han llamado la atención como la playa de Génova.