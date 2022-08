Si te reclama, atiéndele siempre

No le dejes llorar, ve a ver qué le ocurre y no te preocupes, no se malacostumbrará, y si no le atiendes lo único que lograrás es que se sienta solo y se ponga más nervioso y ten paciencia. A partir de ahora puedes ir modificando ese aprendizaje, eliminando poco a poco de su 'rutina de sueño' las circunstancias que luego él es incapaz de reproducir si se despierta como, por ejemplo, mecer la cuna, cantarle una nana... Si lo haces con calma y con mucho cariño, irá aprendiendo a dormirse solo sabiendo que tú estás pendiente de él para ayudarle si no lo consigue. Un problema frecuente de malestar en los bebés por la noche puede ser tener el culete irritado, por eso, te recomendamos leer nuestro artículo Cómo cuidar el culete del bebé.