Berta Vázquez, protagonista de la serie 'Vis a vis' y películas como 'Palmeras en la nieve', se convirtió en Trending Topic durante la 37 edición de los Premios Goya. Y no por su trabajo, sino por su físico. La actriz reaparecía en la alfombra roja unos días después de compartir un vídeo en sus redes sociales en el que mostraba un gran cambio de imagen y que recibió comentarios ofensivos, como "Oye cómo le has metido al solomillo". En ese momento, muchos de sus seguidores salieron en su defensa alegando que nadie debería opinar sobre un cuerpo ajeno. En la gala de los Goya pasó algo parecido pero fueron muchos más los comentarios positivos que recibió la actriz frente los que criticaban su subida de peso.

El último post que Berta publicó en Instagram, a princios de febrero, se ha llenado de comentarios para apoyar a la actriz. "Berta, he visto tus fotos de anoche en los Goya y he de decir que eres de las más bellas, estás en mi top 3 de las mejores de la gala. Bravo guapísima", "¿Cómo es posible que, al lado de la espectacular Belén Rueda, ni se la viera? Bellísima estás. Esta noche brillas como el sol. Eclipsas. Muchas felicidades" o "Nena, no dejes nunca, que palabras de gente sin alma, empañen tus sueños. Estuviste preciosa y tienes un gran talento, sigue con la pintura y sigue con tu vida como tú quieras vivirla. Guapa!", son algunas de las frases que pueden leerse. Sin embargo, también hay algún seguidor que se fija en la "mirada apagada" de la actriz.

La intérprete fue una de las más elegantes de la gran noche del cine español. Berta, que entró junto a Belén Rueda la estatuilla a 'Mejor película europea', desfiló por la alfombra roja con un vestido de la firma JCPajares, de escote fruncido y un mini cut-out debajo del mismo, con unos guantes de tul a tono. Y también ha usado sus redes sociales para reaccionar a todo el revuelto que ha provocado su cambio físico. Lo ha hecho, de manera brillante, compartiendo una significativa frase que pertenece a Eleanor Roosevelt, diplomática y activista por los derechos humanos: "Las grandes mentes discuten sobre ideas, las mentes estándar discuten sobre sucesos y las mentes pequeñas critican a la gente".