Sergio R Moreno

Todos los años los Premios Goya dan mucho de qué hablar.La intérprete acudía a la gala con cero maquillaje y esto ha servido de mucha polémica. Las redes alababan esta decisión de la actriz, que, con esta acción, ha querido reivindicar la naturalidad y la belleza sin filtros, lanzando un mensaje potente sobre el amor propio y querer a uno mismo. "Con este gesto solo quisiera reivindicar la naturalidad y la aceptación de una misma para que podamos sentirnos cómodas sin artificios" decía sobre el asunto la intérprete. PeroLa actrizha sido muy tajante con el acto de su compañera Sara Sálamo . "Yo creo que sí llevaba maquillaje, hombre. Un poquito.. Yo iba con el desfile de Chanel que es cara lavada, simplemente que trabajas mínimamente para que sea efecto 'cara lavada", decía. Aunque ella piensa que algo de maquillaje llevaba, ha querido aprovechar la actriz para apoyar a su compañera: "Era reivindicarlo. Me parece muy bien, genial, pero vamos, yo creo que Ingrid García eso lo ha hecho un millón de veces. Me parece fantástico, me encanta pero cada uno tiene que ir como le apetezca. Hay gente que se siente más segura yendo más maquillada, yo me siento más segura con la piel al aire, me agobio con mucho maquillaje, para gustos".

La que se ha llevado también muchos comentarios ha sido Berta Vázquez. La actriz se ganaba un puesto en el podio de las más elegantes de los Premios Goya 2023. Pero ha recibido muchas críticas por su cambio físico. Nerea Ramos ha aprovechado y daba su opinión a la prensa: "Superemos todo esto. Lo de meterse con el físico está totalmente fuera de lugar, Berta es una mujer, bella no, lo siguiente. Cómo alguien se puede meter con Berta, con esa cara y ese cuerpo, qué me estáis contando. En este siglo XXI las mujeres tendrían que avanzar. Somos muy tontos, tenemos un problema, estamos perdidos en un sitio, en vez de preocuparnos por cosas de verdad, estamos hablando de homofobia, racismo, estamos hablando de cualquier cosa diferente".