Marisa Martín-Blázquez ha opinado sobre las últimas declaraciones de su marido Antonio Montero y parece que está algo incómoda. El colaborador hacía unas confesiones bastante íntimas sobre su relación: "Elegí casarme, formar mi familia, pero eso no quita para que en mi interior me surjan dudas cuando se me cruza alguien que creo que a lo mejor merece la pena conocer", contaba Antonio en 'Pesadilla en el paraíso'.

'Sálvame' se ponía en contacto con la periodista y reforzaba las palabras de su pareja, aunque con matices: "Todo lo que cuenta Antonio para mí no es ningún secreto, todo lo que tenemos hablado, no somos una pareja que tenemos secretos. Entiendo que a la gente le llame la atención, lo que dijo es que una cosa es que se te presenten las tentaciones y que yo no tenga ojos en la cara y otra cosa es que lo más importante es mi mujer y mi familia y no voy a jorobar eso que tengo por algo momentáneo", dice muy segura Marisa.

"Yo creo que a cualquier persona se le ha podido presentar la situación a lo largo de una relación larga o corta, y lo que pasa es que no lo cuenta o no lo dice. No tiene la confianza que pueda tener con su pareja como la que tenemos nosotros", dice defendiendo la postura del paparazzi. Sin embargo, también ha querido aclarar que tampoco le hace mucha gracia que él vaya contando todas las intimidades sin ningún filtro en un programa de televisión: "Hombre, a mí lo único que no me gusta, no porque me sorprenda nada ni nada, sino porque me parece que es más de nuestra privacidad".