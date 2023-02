Borja Estrada, tras proclamarse ganador de ‘Pesadilla en El Paraíso’, se ha sentado en el plató del debate final, donde ha hablado de todo lo que ha ocurrido en este mes y medio de convivencia junto a sus compañeros, quienes han estado presentes en el plató. Y si algo ha marcado la convivencia y el devenir de su concurso ha sido el enfrentamiento con José Antonio Avilés y es que esto marcó la relación con el periodista y con muchos de sus compañeros.

El gran enfrentamiento fue fruto de la polémica que saltó con el piso que, según Avilés contó en directo tras una conversación con él, había vendido sus padres, algo que él afirmó que solo había sido su madre.

En el plató, los dos cara a cara, han querido responder de nuevo a la polémica. El hijo de Pipi Estrada ha asegurado que él tenía una conversación con Maite Galdeano sobre pisos y Avilés, desde lejos, le pregunta por si sus padres han vendido un piso y explica que entendió que se refería a que es el piso donde viven sus padres. Momentos después él capta a lo que se refiere y rectifica: “Le digo que el piso lo vende mi madre, el piso no tiene nada que ver, no lo digas, te estás equivocando, lo digo cincuenta veces”.

Telecinco

"Aquí juzgamos de una manera muy injusta a Avilés. Tú confirmas que Pipi también vendió el piso, que te equivocaras o no ya es tu problema, pero sale de tu boca. Utiliza una información que tú le has dado, no se la inventa”, asegura Belén Ro, a lo que Borja explica que aunque en un primer momento esa fue la información, después rectificó en reiteradas ocasiones: “Si te doy una información y luego le digo que no es así, él decide que lo que le interesa es que lo venda mi padre”.

José Antonio Avilés reacciona ante esto, asegura que él es que cuenta una información y él le vuelve a preguntar si el piso es de sus padres y él se lo confirma dos veces: “Mi trabajo es traer información, eres tú el que vuelves a confirmar, si se corresponde con la que tú me has dado mi información es veraz”. Y terminan teniendo un tenso momento en plató. “Creo que tu labor es salir y comprobar antes de dar la información quién vende el piso, has dado una información falsa”, dice Borja a lo que Avilés negaba con la cabeza pues considera que el testimonio del protagonista es suficiente.

Telecinco

Marta Peñate ha sido muy rotunda con Avilés al escuchar sus explicaciones sobre este tema: “Entiendo que trabajas dando información y lo que te puedo decir juzgando este tipo de actitudes es que tienes mucha maldad y lo has hecho con mucha rabia hacia Borja”. “Yo no he hecho nada que no sea ético ni mucho menos, he hecho mi trabajo”, ha contestado a su compañera.