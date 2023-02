Pablo Sebastián y Maite Galdeano... ¡Se han besado en público! Todos los concursantes de la segunda edición de 'Pesadilla en el Paraíso' se han reencontrado en el debate final presentado por Carlos Sobera y en un momento dado ha surgido en cariño entre ambos.

Tras celebrarse la final, un duelo entre Tania Deniz -ex concursante de 'La isla de las tentaciones'- Borja Estrada -el hijo de Pipi Estrada-, donde se proclamó campeón, algunos concursantes han pasado por plató para contar como ha sido su vuelta a casa tras varios meses en la granja de Cádiz. Tania nos desveló cuáles son sus planes de futuro con su novio Albert Barranco -ex tronista de 'Mujeres y hombres y viceversa'-:"Vivir juntos, por supuesto" y señalaba que seguramente se mudaría hasta Barcelona ya que ella es de Tenerife y "la lían fácil". Además, el ganador de esta segunda edición también nos confesaba que es lo primero que ha hecho después de salir del concurso.

Pero no han sido los únicos que han pisado el Debate de 'Pesadilla en el paraíso', Pablo Sebastián también ha acudido a esta cita. El vidente abandonó la granja, donde recibió algún que otro tutorial de Antonio Montero, por motivos psicológicos al igual que Nadia Jiménez en la primera edición.: "Calculé mal mis fuerzas, podría haber dicho que no hacía la prueba de capataz, que la hicieran los jóvenes, pero quise probar y me caí", explicaba él. Ahora, tras un mes y medio, se reencontraba con su compañeros en Madrid.

"Me dijo el médico que después de la caida estoy mejor y que me ha quedado un pequeño hematoma, y me dijo que cuando tenga una persona al lado que sea de su confianza dígale que le de un piquito para ver si lo siento", explicaba. Carlos Sobera se mostraba sorprendido y acto seguido, Maite Galdeano, se lanzaba con la propuesta para revisar los labios de Pablo Sebastián.