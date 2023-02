Que Maite Galdeano es una show-woman no tiene debate. La madre de Sofía Suescun ha sido una de las protagonistas indiscutibles de Pesadilla en el paraíso y también lo ha sido en el debate final en el que, tras proclamar a Borja Estrada ganador, todos los concursantes han repasado su paso por el concurso. Y sin duda alguna, además de las bromas, uno de los hechos más destacados del concurso de Maite ha sido el tonteo con Antonio Montero, quien le ha dado pie en muchas ocasiones a continuar la broma, y con Albert Barranco durante la semana que coincidieron en la granja.

Para hablar de esto, Carlos Sobera no dudaba en preguntarle en qué punto estaba de su vida en el amor, a lo que Maite contestaba rápidamente con un divertido malentendido despertando las carcajadas de todos: "no, el amor hace mucho que no lo hago".

Telecinco

Rápidamente, Sobera le explicaba la situación y Maite rectificaba: "nunca pierdo la fe en el amor, estoy en búsqueda: ahora tengo dos madrileños que me emocionan bastante pero ahora me toca lo que me da más pereza que es conocerlos y contarles todo...". Eso sí, hablando de los amores, Maite seguía ahondando en la relación que había tenido con Montero en la granja: "pegaríamos mucho en la Isla de las tentaciones", aseguraba relatando que ella iría de tentadora y Marisa y Montero de pareja.

"Me gustaría tener a Montero de suegro, así todos limpiaríamos y dejaríamos todo rápido como la patena", bromeaba Kiko Jiménez, a lo que Maite señalaba que precisamente busca "ese prototipo de marido".

Un importante y potente mensaje

Pero esta diversión no le ha impedido mandar un contundente mensaje aprovechando los micrófonos del reality y es que, repasando su concurso, Carlos Sobera ha recordado el dramático relato sobre su relación con el padre de sus hijos. Una historia que dejó a todos con el corazón en un puño revelando que había sido víctima de malos tratos.

Sobre esto, Maite quiso lanzar un importante mensaje a todas aquellas mujeres que se encuentran en una relación de maltrato: "merece la pena arrancar con esta vida, salir adelante que tenemos fuerzas más que suficientes, y si no pedir ayuda para que nos enfoquen a la nueva vida que seguro que será mucho mejor que la que tenemos ahora".