Christian Gálvez y Patricia Pardo se han escapado a Santiago de Compostela, ciudad natal de la presentadora, para hacer un viajecito romántico. Lo han hecho el fin de semana previo a San Valentín y han derrochado amor y piropos. Y es la pareja continúa celebrando su amor un año después de que Patricia y Cristian hicieran publica su relación.

Durante su ruta por el norte, la pareja ha compartido en sus perfiles de Instagram diferentes imágenes enseñándonos lo que ha hecho estos días. El presentador de '25 palabras' ha publicado seis imágenes en su cuenta, las tres primeras en el Faro de Finisterre y las tres segundas en la Catedral de Santiago. En los retratos podemos ver como ambos derrochando amor, besándose o agarrados de la mano, pero no solo eso, Christian y Patricia han sellado su amor con algo que es para siempre con un tatuaje: "Luz y camino", está escrito en sus muñecas.

Asimismo, el presentador no ha dudado en escribirle algún que otro piropo a su novia en redes sociales (como ya ha hecho alguna que otra vez): "Y llegaste tú para poner luz a todos mis caminos" o "Y yo vuelo a tu lado desde que tomaste mi mano y me enseñaste uno de los lugares más bonitos del planeta", le dedica Christian.

Por su parte, Patricia también ha subido varias fotografías a su perfil de Instagram, sobre todo imágenes en la Catedral: "En nuestra ciudad y con nuestra gente. El 9F perfecto, peregrino", decía en el pie de foto, a lo que Christian Gálvez le comentaba: "Y tan perfecto" junto a un emoticono de un corazón rojo.

Pero no es la primera vez que la pareja hace un viaje juntos, ya les vimos durante el puente de diciembre, cuando Patricia y Christian fueron de viaje a Viena, donde visitaron museos o acudieron a la Opera.