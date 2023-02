Steisy y Pablo quieren formar una familia

"¡Feliz Día de los enamorados!", así comienza Steisy su nuevo capítulo en MtMad, donde ha aprovechado para hablarnos de cómo va su relación su novio Pablo Pisa, con el que ya se plantea un nuevo futuro. "Estoy feliz, quien mejor que yo para hablar de amor, de peleas, de cagarla, de juntarse. Soy el caballo de Troya de la reconquista, de la reconquista de los corazones", señalaba en el vídeo.

En noviembre, Steisy y Pablo tuvieron un tenso cara en la plataforma con el motivo de expresarse sobre lo sucedido con Dani García durante el paso de la influencer por 'Pesadilla en el paraíso': "Ahora mismo no confío en ti. Confío en ti cuando estoy contigo, pero cuando te vas... es la verdad. Estaría rallado. Aquí no te graban, así que tendría que confiar en tu palabra, y en confiar ciegamente otra vez pueden pasar años", confesada Pablo.

En su último episodio de Mtmad la exparticipante de 'MtMad' ha recibido un vídeo por sorpresa, y no ha dudado en compartir con nosotros su contenido. En él, podemos una de las peleas que protagonizaron ella y Pablo hace un tiempo: "Uno de los problemas de esa discusión fue la medicación, que me ponía muy agresiva, y echaba la culpa a los demás. Yo no estaba bien en ese momento, pero me ha sorprendido que no veía a Pablo tan desesperado", explicaba sobre esa discusión.

Ahora, la relación es lo contrario, y va viento en popa: "Cuando una relación está bien, el amor va creciendo", ha asegurado y agregaba: "Yo he cambiado muchas por él, el también ha cambiado cosas. la relación está estupenda". En este sentido, Steisy ha hablado de su futuro con Pablo y le ha dedicado unas bonitas palabras: "Es el hombre de mi vida, es mi amor. Él ya sabe que me quiero casar con él y quiero tener una familiar con él", ha declarado y añade destacada que "cree que está en su relación perfecta y que va a durar muchos años".