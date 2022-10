Lo que empezó siendo una de las amistades más comprometidas y candentes de Pesadilla en el paraíso, ha pasado a ser la más fría e inexistente. Y es que, un cúmulo de situaciones ha despertado a Steisy quien asegura haber abierto los ojos: "me he quitado la venda de los ojos, he visto manipulaciones muy raras, cuando Pablo me dijo ciertas cosas desde plató me he dado cuenta de que captaban cosas que yo no captaba", ha asegurado a Lara Álvarez en la gala de este miércoles.

Los dos amigos han roto por completo cualquier relación que estalló por los aires después de que Steisy, siendo capataz, apostara por no compartir el cuarto con Dani, volviendo a la habitación grupal, para tener un gesto con su novio, Pablo Pisa, algo que Dani no vio bien. Aunque el mal rollo vino antes.

Telecinco

"Yo tomo esta decisión por Pablo para empezar, y por mi porque yo ya me sentía atosigada porque intentaba siempre defenderlo y nunca estaba cuando yo lo necesitaba. Necesito tomar mis propias decisiones sin tener que estar justificando todo y escucharle si es lo mejor que puedo hacer", explicaba Steisy en la gala ante la sorpresa de Dani; "No entiendo nada, necesito que me diga qué ha pasado".

Y es que Dani no se tomó muy bien el hecho de que Patricia quisiera abandonar la habitación del capataz: "Si lo nuestro es solo una amistad, demuéstralo ahora durmiendo juntos. Sigue igual que hasta ahora y que Bea, que viene de fuera, vea que solo es una amistad". "Si yo te digo que no quiero dormir contigo no tengo que darte explicaciones", respondía Steisy quien apuntaba que "antes de decirle a él 'no quiero dormir contigo', estoy asustada y eso no es una amistad sana". Y no estaba desencaminada. Tras comunicárselo, Dani criticaba la decisión, algo de lo que Patricia, dolida, se defendía: "Déjame hacer lo que yo sienta aunque me equivoque".

Telecinco

Una situación que estallaba después de que Patricia hablara con Pablo. "Te has reído de mi novio y de mi, asqueroso, mala persona", le gritaba a su compañero calificándole de "sanguijuela". "Gracias a mi, tu novio no te ha dejado", contestaba Dani G con una sonrisa en los labios, "si quiero hacer daño, quedar como el malo, chasco los dedos y 'hasta luego, Lucas'; he sido yo quien ha parado".

Aunque la situación ya venía cargada de antes y es que Patricia y Dani habían tenido una discusión días antes después de que Steisy se viera obligada a defender a Antonio, tras una discusión con Danna y Bea Retamal, sin que Dani le apoyara. "Me he quedado muchas veces quedando mal por defenderte", aseguraba Patricia; "a mi no me puedes exigir que defienda algo que no va conmigo y que no estoy de acuerdo", contestaba Dani. Una diferencia de opiniones que terminaba con un enfado de Steisy rompiendo a llorar lo que hacía que Dani abandonara la habitación derramando el vaso de vino completo al suelo. "Ese gesto es algo que no va conmigo ni mi educación. Pido mil disculpas", se disculpaba en la gala, aunque Patricia no aceptaba ese perdón acusándole de ser manipulador: "En ese vídeo me hizo sentir que la culpable era yo y que yo tenía que pedir disculpas". Y es que ya parece que la relación está demasiado fría.