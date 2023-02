Bárbara Rey ha hablado como nunca de su relación con Juan Carlos I. La ex vedette es historia de España, por sus trabajos, pero también por su vida personal: de su polémico matrimonio con Ángel Cristo, una historia de amor que se ha llevado a la pequeña pantalla en la serie 'Cristo y Rey', a la relación que mantuvo con el rey emérito. Un idilio que la actriz no ha reconocido hasta hace poco. Sobre el monarca y las polémicas surgidas alrededor de esta relación ha hablado la ex vedette con Risto Mejide en 'Viajando con Chester'.

Bárbara ha contado cómo conoció a Juan Carlos I en el año 1977 y ha negado que ella chantajease al rey emérito con unas fotos y que recibiese dinero a cambio de su silencio. Sin embargo, sí ha reconocido que grabó "dos o tres conversaciones con el emérito".



Se ha contado que había unas fotos en las que el padre de Felipe VI tocaba el pecho a la ex vedette y que pedían al monarca 25 millones de pesetas y un contrato en TVE para Bárbara. "Eso no fue así", ha dicho, rotunda, Bárbara. "No fui yo. Había otra persona persona, que ha fallecido, y me indujo a que grabara dos o tres conversaciones. He tenido conversaciones en contestadores y las he borrado todas. Yo nunca he tenido nunca mala fe con él pero él se portó mal conmigo", asegura la ex vedette.

"No se portó nada bien conmigo. Se portó muy mal, me perjudicó enormente a nivel profesional, él y su entorno. Me vetaron y yo tenía que mantener a mis hijos, sacarlos adelante y él no hizo lo más mínimo. Le hablé claramente a él, no sé lo que él pudo hacer después. A quién le pidió ayuda o qué hizo. Pero si yo estoy con una persona que se supone que soy su amante y yo lo necesito porque a mis hijos les van a echar del colegio, es él quien tiene que solucionarme la papeleta. Lo que hizo a dejó de hacer, lo desconozco. Sé que me puso a trabajar, cosa que yo intentaba hacer desde hacía tiempo. Yo cobraba dinero público porque trabajé en televisiones públicas. Si salió de los fondos públicos, yo eso lo desconozco, eso sería él", añadió Bárbara Rey.

La actriz revela que "no sé si fue él o alguien de su entorno" quien la vetó. "Podría ser alguien que quería tenerme jorobada pero si sabes que añguien de tu entorno te quiere ver jorobada, tienes que solventarlo. Yo estaba desesperada, separada con hijos que mantener. Se lo dije montones de veces y él me decía: 'si yo tuviera una varita mágica...'", cuenta Bárbara, que confiesa que no quiere hablar de Juan Carlos I porque "no me trae buenos recuerdos pero no le deseo nada malo. Creo que debería estar en su país, que hay gente que ha comentido delitos más grandes y están aqui. No se portó bien conmigo. Mi carrera se vio truncada por mi relación con él".

Prueba de ello es que "en el 77 había hecho unas 43 películas y después de estar con él no hice nada más. Mi carrera me la destrozó totalmente. He trabajado mucho, me he ganado mi trabajo a pulso. Era muy conocida y querida en esos momentos. De pronto... me vetan en todas partes".

Risto Mejide ha preguntado directamente a su invitada si había pedido dinero al rey emérito. "He dejado entrever que me hacía falta, mucha falta, pero no sirvió de nada, como el que oye llover. Fue en una ocasión, mi hermana estaba enferma de cáncer. No me ayudó", ha respondido Bárbara.