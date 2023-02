Después de que la actriz abriera su corazón a Risto Mejide en el 'Chester' donde habló de su relación con el rey Juan Carlos y los malos tratos que sufrió con Ángel Cristo , el colaborador de Telecinco opinó sobre las palabras de la vedette y sobre el dinero que habría ganado en esa época, insinuando que no se correspondería con el trabajo que realizaba. "Quien corta el tema de pagar a esta señora con dinero del Estado es Aznar, que tiene además muy mala relación con el Rey, no sé si a parir de ahí o ya venía de antes" dijo. "Vete al casino de Marbella y que te digan de dónde sacaba esta señora el dinero, que estaba a manos llenas en la sala privada del casino. De verdad, que esta señora sacó ese dinero es un hecho", aseguró.

En el vídeo de la parte superior, recogemos la reacción de Bárbara Rey a las palabras de Kiko Matamoros sobre el dinero que ganó. La actriz, que también habló de las grabaciones al rey Juan Carlos, se puso en contacto con Chelo García-Cortés y expresó que estaba 'molesta' con el colaborador y le lanzó una 'pullita'. "Me ha recordado que en aquella época había una persona, Mar Flores, que ganaba mucho más que ella" y el colaborador, que era el representante de la modelo entonces, recogió el guante y desveló que no tenía ningún interés en perjudicar a la madre de Sofía Cristo.

Telecinco

"He empezado a hablar alabándote y justificándote, lo que hiciste con esos audios fíjate si me parece bien lo que hiciste" le dijo Kiko Matamoros a Bárbara Rey mirando a cámara. "Si es mentira lo que yo he contado, desmiénteselo a Chelo o a mí" añadió. "Lo importante son tus encuentros con el rey, tus silencios hasta donde fueron y por qué, cómo utilizaste las grabaciones para lucrarte…" decía el colaborador de 'Sálvame' y señalaba que, presuntamente, Bárbara Rey recibió dinero del Estado durante cuatro años: un millón y medio de euros cada año.