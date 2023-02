Ana Duato se enfrenta a un dilema tras ser acusada de un presunto delito de fraude fiscal: ir a juicio y enfrentarse a una petición de pena de cárcel de 32 años o llegar a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción que le garantice una condena mínima. La pesadilla para la protagonista de 'Cuéntame' comenzó en abril de 2016 cuando la policía registró el despacho Nummaria, bufete de abogados que dirigía Fernando Peña y que se encargaba de gestionar sus ingresos por la exitosa serie de TVE y que, a través de un complejo entramado fiscal, habría defraudado a Hacienda. Por este motivo, la actriz se enfrenta a una acusación de siete delitos fiscales y a una petición de prisión de 32 años y el juicio podría celebrarse el próximo otoño.

Su familia le ha recomendado que llegue a un acuerdo

Ante la cercanía de la vista, Ana Duato tiene que tomar una difícil decisión según explica el diario 'La Razón': sentarse en el banquillo o intentar cerrar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción tras reconocer los hechos, algo que le garantizaría una condena mínima y evitaría tener que entrar en prisión. Según su entorno, la protagonista de 'Cuéntame' confía en poder demostrar en el juicio que no tenía ánimo de defraudar a Hacienda y que no conocía el entramado fiscal de 'Nummaria' para engañar al fisco pero su entorno familiar le estarían aconsejando que, ante las graves peticiones de pena de cárcel que le solicita Fiscalía, llegara a un acuerdo con Anticorrupción y la Abogacía del Estado que es quien representa a la Agencia Tributaria.

Daniel Gonzalez

Ana Duato paga a Hacienda 265.427 euros

Mientras decide qué hacer, Ana Duato continúa regularizando su situación con Hacienda y ha pagado 265.427 euros por los ejercicios fiscales de 2014 a 2017 aunque más adelante deberá abonar más de 75.000 euros por recargo e intereses hasta un total de 341.187,94 euros como cuenta el diario. En febrero de 2016, ya pagó 970.297 euros por las cuotas defraudadas en los ejercicios de 2010, 2011 y 2012 ya que había tributado parte de sus ingresos a través del Impuesto de Sociedades, con mayores ventajas fiscales, y no el IRPF. En 2014, la actriz pasó a tributar sus ingresos con IRPF pero una inspección concluyó que, entre 2014 y 2017, no habría incluido sus ingresos por 41 capítulos de la serie y, en 2018, Anticorrupción le imputó otros cuatro delitos fiscales.

La defensa de Ana Duato plantea la nulidad de estas últimas cuatro imputaciones porque la actriz no ha sido llamada a declarar por las mismas lo que, para ellos, le generó indefensión y vulneró su derecho a un proceso con garantías. Con toda la documentación, Hacienda habría recalculado las cuotas defraudadas y, entre 2014 y 2017, Duato no habría cometido ningún delito fiscal porque en ninguno de esos ejercicios, se superarían los 120.000 euros que marca la barrera del delito fiscal. Por este motivo ha pagado los 265.427 euros más recargo e intereses para que la Abogacía del Estado modifique sus conclusiones provisionales y solo acuse a Ana Duato por tres delitos fiscales. Si Anticorrupción sigue la estela de la Abogacía del Estado, la actriz podría llegar a un acuerdo de conformidad y, tras las cuotas abonadas, solo debería reconocer los delitos fiscales de 2010, 2011 y 2012. Pero ahí es donde Ana Duato duda ya que, si llega a un acuerdo estaría admitiendo que el engaño a Hacienda se sometió en el seno de un grupo criminal liderado por Peña y la actriz siempre ha mantenido que solo vio al abogado un par de veces en su vida y que no conocía la estructura tributaria que manejaba. La nueva petición de cárcel, tras regularizar su relación con Hacienda, podría rondar los 12-18 meses, que al no tener antecedentes se podría sustituir por el pago de una multa de entre 36.000 a 54.000 euros y además debería abonar otra multa que rondaría el medio millón de euros.

Gtres

El caso Nummaria también sentará en el banquillo a Imanol Arias, compañero de Ana Duato en 'Cuéntame' que se enfrenta a una petición de condena de 27 años de prisión por seis delitos fiscales entre 2009 y 2015 y a Miguel Ángel Bernardeau, marido de la actriz, le imputan solo un delito fiscal en el ejercicio de 2011 y, según su defensa, ya habría prescrito.