Parece que últimamente la influencer Violeta Mangriñán no da una a derechas, y es que la joven está atravesando una época en la que da la impresión de que los problemas se le acumulan. Si hace unos días vivía un verdadero drama a bordo de un avión y semanas antes relataba los problemas de salud que estaba sufriendo, todo eso se ha quedado en migajas al llevarse uno de los sustos más grandes de su vida y que es la pesadilla recurrente de cualquier madre: su hija Gala se ha caído de la cama. Era la propia Violeta la que lo relataba a través de sus redes sociales, y se ha preocupado tanto que ha terminado yendo al hospital para quedarse más tranquila.



La pequeña sufría una caída desde lo alto de su camita, y aunque es algo que podía haberse evitado, la bebé, que tiene ya 6 meses y medio, está ya en una época en la que empieza a moverse mucho por sí misma. Violeta, como es lógico, se ha llevado el mayor susto de toda su existencia, y aunque ha confirmado que "está bien" y que sólo "ha sido el susto y el chichón", no ha podido evitar montar el drama en Instagram, donde terminaba explotando tras días preocupada también por la niña y sus continuas diarreas, para lo que también iba a aprovechar la visita al centro médico.

El sobresalto se lo llevó en la mañana de este pasado lunes, que se convirtió en uno de esos días en los que habría sido mejor no levantarse de la cama: Violeta también confesó estar con la menstruación y "un dolor de ovarios que me parte por la mitad", y para más inri, a pocas horas de terminar el día, sufría un accidente doméstico: "He ido a dejar una botella en la nevera y se ha partido la bandeja entera en miles de pedazos. La bandeja ha caído en mi pie. Sorprendentemente no me he hecho NADA, pero la cocina estaba llena de cristales por todas partes. Por favor, que termine ya este lunes de mierda", relataba muy harta de vivir sucesos caseros.

