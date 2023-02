Ser influencer no siempre significa tener una vida repleta de dinero y glamour, y es que las desgracias le pueden pasar a cualquier hijo de vecino. La última entre nuestras creadoras de contenido patrias en sufrir un verdadero drama ha sido Violeta Mangriñán que, sumado a sus múltiples preocupaciones de salud, con mucha pena y a punto de las lágrimas contaba en su cuenta de Instagram lo rápido que se le había gafado su viaje a Londres, a donde tenía que ir por trabajo para estar presente en un evento de la marca de productos de peluquería GHD, al que fue acompañada por su hermana Lili y las influencers Rocío Osorno y Dulceida.

Según relataba a través de Instagram stories, un simple despiste ha hecho que su viaje se vuelva prácticamente una pesadilla: al parecer, se dejó el portatrajes con el vestido que debía ponerse en el evento de por la noche en el maletero situado encima de los asientos... y no pudo recuperarlo de ninguna manera. Según su versión, apenas había avanzado 10 metros para poder salir de la nave nada más aterrizar cuando se daba cuenta de su error, quiso volver hacia atrás pero la política de la compañía lo impedía por motivos de seguridad. Quizá sentarse en el asiento más cercano y esperar a que todo el mundo saliera o pedirle a un auxiliar de vuelo que se lo rescatara tampoco eran opciones.

"El viaje no iba a estar exento de drama: mi bolsa con el look para esta noche se ha quedado en el avión y no puedo recuperarlo en objetos perdidos hasta mañana, después de haberme quedado despierta hasta las tantas de la mañana para que arreglasen lo que estaba roto del vestido... definitivamente el vestido estaba gafado. Resumen: el evento es esta noche y no tengo NADA", contaba con impotencia.

¿Cómo solucionó Violeta su drama londinense?

Como en todo en esta vida, no hay como ser influyente y tener dinero: desde la firma que le había prestado el infame vestido le hicieron llegar otros modelos a su hotel (que puedes ver en la foto superior), mientras que los zapatos los consiguió gracias a una animada tarde de compras por algunas de las tiendas más exclusivas de la capital junto a su hermana: acabó comprando unas sandalias de tiras negras en charol en la firma Jimmy Choo, en las que se gastó ¡675 euros! Desde luego, el viaje le ha salido más caro de lo que esperaba, pero al final no hay nada que no tenga solución y un final feliz.