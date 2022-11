Violeta Mangriñán lleva un tiempo tocada de salud, pero no ha sido hasta ahora que ha empezado con pruebas médicas cuando se ha querido sincerar con sus centenares de miles de seguidores en Instagram y contar lo que le está pasando. Tras su doloroso parto y superar varios inconvenientes de salud -como sus problemas con la comida o los cólicos que le amargaron durante meses tras 'Supervivientes'-, Violeta está sufriendo desde hace casi dos meses "dolores de cabeza y mareos" que le están afectando en su día a día, y que le obligan incluso a tener que tumbarse durante un rato, poniendo en pausa su vida.



Las pruebas médicas, de momento, no son concluyentes, y los resultados se están demorando, pero tiene clara una cosa: "No pienso parar de hacerme pruebas hasta que averigüe qué me pasa", ha confesado tajante. Tras unos análisis, de los que espera resultados, ha confesado que también quiere pedir una resonancia "por descartar", aunque no sabe si estos problemas pueden ser derivados del embarazo mientras su cuerpo se 'reajusta' durante el post parto: "Muchos me habéis dicho que puede ser anemia post parto, estrés, ansiedad, etc", ha comentado también en sus redes.

