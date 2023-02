Sandra Ferriz y Darío Sellés -ambos exconcursantes de 'La isla de las tentaciones'- están esperando su primer hijo, y en este sentido, la alicantina nos ha confesado en su canal de MtMad los primeros síntomas de este nuevo proceso para ella.

A principios de febrero nos enteramos de esta gran noticia, ambos serán papás: "Acabamos el 2022 con un nuevo miembro en la familia, nuestro perrito, y ya ahí creo que la vida nos quería dar una pista de que algo más nos venía", explicaban. Según decían en ese capítulo de Mtmad, la noticia les ha venido "por sorpresa", después de unas semanas con malestar y síntomas de embarazo, Sandra se hizo un test y dio positivo: "Nos costó asimilarlo", expresaban.



Ahora que el embarazo se ha hecho público -muchos amigos le han dado la enhorabuena- , y tras la vuelta de su viaje a Marruecos, Sandra ha aprovechado la plataforma para responder alguna que otra pregunta de sus seguidores. En este sentido, ha confesado que "no lleva muy bien" los olores y los sabores: "Me como una patata al horno y me sabe la patata al horno. Huelo la airfryer desde el salón de mi casa y me una angustia increíble", ha desvelado y ha añadido que "náuseas ha tenido pocas y que solo ha vomitado una vez".

Además, ha hablado sobre sus relaciones sexuales durante el embarazo. Según explica, cuando se enteró de la noticia se "quedó en shock" y estuvo "bastante tiempo" sin hacer nada, pero con su escapada a Marruecos "el libido subió": "Yo creo que es el morbo de ir a sitios nuevos. Nos ha venido muy bien ir a Marruecos", califica.