Isa Pantoja no pudo evitar las lágrimas al despedirse de su novio, Asraf Beno, cuando éste tuvo que dejar Madrid este miércoles para irse al aeropuerto y comenzar la aventura que le va a llevar hasta Honduras: 'Supervivientes 2023'. El modelo se ha sumado a la lista de concursantes oficiales de la nueva edición al decir 'sí' a una oferta que llevaba rondándole años, y aunque es una gran oportunidad laboral para él y su vuelta a la televisión, Isa, muy emocionada, no era capaz de aguantar el llanto en el centro de Madrid mientras abrazaba a Asraf antes de que éste se montara en un taxi y desapareciera durante las próximas semanas. Quizá meses si se le da bien el reality.



Este jueves, Isa ha hecho su aparición semanal en 'El programa de Ana Rosa', que es donde se ha sincerado sobre lo que opina de que Asraf participe en 'Supervivientes': "Ahora mismo lo veo todo negro", empezaba diciendo, una frase a la que acompañaba su 'outfit', de 'luto' total, y es que, aunque triste por la partida de su amado, está feliz por que persiga su sueño de ir a Honduras y, al fin y al cabo, vaya a ganar dinero. Un dinero que les hará mucha falta, por otro lado, para pagar su futura boda, que tendrá lugar, tras muchos cambios de fecha, el próximo otoño.

Mediaset

"Lo peor que puede llevar es el hambre. Él va con mucha ilusión, preparado y muy fuerte. Le quiero ver haciendo cosas", explicaba Isa, que a pesar de su felicidad, ya le está echando de menos: "He tenido pesadillas. Yo sé que tengo a mi familia que está en Sevilla, pero con quien vivo es con Asraf y con Alberto, y echo de menos con quien tengo convivencia. Y ahora que no está lo noto. Al final es la parte más normal que tengo en mi vida", se ha sincerado.

Aún así, como decíamos, no podía evitar las lágrimas en su despedida, y tampoco delante de Ana Rosa Quintana: "Yo sé que tenía mucha ilusión y he intentado estar bien, apoyarle, animarle... pero en el último minuto ya no podía más y por eso me hinché a llorar". "Le vamos a apoyar entre todos. Yo tengo mucha fe en él", añadía también antes de confirmar que está feliz por su chico: "Estoy súper contenta porque he vivido la ilusión a través de Asraf como si la que se fuera a 'Supervivientes' fuese yo".