Nuria Roca ¿ve feliz a Tamara Falcó? La presentadora y la marquesa de Griñón, que ya ha hecho las primeras pruebas de su vestido de novia, coinciden todos los jueves en la tertulia de 'El Hormiguero' y demuestran tener conexión y química en la pequeña pantalla. La valencia no para y, el pasado 22 de febrero, acudió a la presentación de Skechers en su tienda de Gran Vía de Madrid como primera embajadora en España de la firma. "Para mí ha sido un lujo y estoy muy ilusionada con el proyecto. He tenido la oportunidad de conocerlos en Los Ángeles, ver las oficinas, ver todo este mundo paralelo que tienen alrededor del calzado y es fascinante" cuenta y revela qué es lo que busca a la hora de vestirse. "A mí me gusta verme guapa, pero lo que pasa es que eso es muy subjetivo. Es decir, yo a lo mejor me puedo ver guapa y tú no, pero a mí me sirve con verme guapa. Me gusta estar cómoda también, aunque hay muchas veces que un look no te permite estar cómoda y sacrificas la comodidad. Luego también depende del estado de ánimo. Es verdad que me gusta mucho el color, me gusta mezclar los accesorios, coger cosas de tendencia con cosas que tengo en el armario hace tropecientos años. Todo eso me gusta y lo adapto a mi personalidad. Creo que es muy importante defender lo que llevas y muchas cosas si las defiendes funcionan", afirma.

Jose Ignacio Viseras

Nuria Roca reconoce que está en un buen momento aunque no es el mejor. "Estoy en un momento maravilloso, pero es que he tenido momentos muy buenos. Si te refieres al terreno profesional, porque hay mucho trabajo, es un momento muy importante en mi vida, pero he tenido momentos muy buenos, muy buenos" y hace balance de sus 25 años de relación con Juan del Val con quien pasó las últimas Navidades en California aunque, preguntada por el secreto de su relación, la valenciana es clara. "Aconsejar a alguien, me da vértigo y pánico, y no lo haría nunca. Te digo que para mí es fundamental gustarse. O sea, yo no pueda estar con una persona que no me guste, quererse es obvio gustarse es más difícil, te tiene que poner, ilusionar, gustar... Cuando le pasa algo al otro lo disfrutes tú casi más que él. Y confianza plena". Además, la presentadora, que dedicó al periodista su última Antena de Oro, confiesa que tiene miedo de que eso se acabe. "Desde el primer día, desde hace 25 años, la provisionalidad de nuestra relación es lo que nos hace estar vivos. Tengo a la persona que tengo al lado porque quiere estar conmigo en ese momento dentro de una semana no lo sé".