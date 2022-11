Nuria Roca sigue erigida como una de las comunicadoras más conocidas de nuestro país. Justo cuando cumple 30 años en la profesión, la periodista ha sido redescubierta por el gran público viviendo un momento muy dulce de su carrera: como presentadora al frente de su programa semanal 'La Roca' y como colaboradora en el late night con más audiencia de la televisión en abierto, 'El hormiguero'. Una evolución que bien le ha merecido un nuevo galardón por parte de la Federación de Asociaciones de Profesionales de Radio y Televisión de España que le ha hecho entrega de su tercera Antena de Oro en una gala celebrada en el Casino de Aranjuez. Muy orgullosa por cómo continúa evolucionando su carrera, la galardonada no ha podido evitar agradecer el premio con unas palabras que han emocionada también a sus seguidores a través de su perfil en las redes sociales.

"¡Va por vosotros! Muchísimas gracias a todos los compañeros por considerar que merezco la Antena de Oro, no sabéis la ilusión que me hace. Hace 10 años ya os lo agradecí en ese mismo escenario y hace 18 años, con la primera también, lo que no recuerdo es si fue en el mismo escenario, ha pasado mucho tiempo...", comenzaba Nuria Roca en un texto en el que subrayaba que es la tercera vez que la institución la condecoraba por su gran labor como comunicadora.

Debido al dulce momento que está volviendo a vivir y a que se van a cumplir 30 años desde su primer vez delante de una cámara, Nuria Roca ha querido recordar que no todo han sido rosas en su camino, sino que también ha habido grandes baches que solventar: "30 años en los que ha habido de todo, la mayoría bueno, lo malo se me olvida. De presentar tres programas distintos a la semana a que no te den ninguno, de estar en todas partes a dejar de estarlo y volver a estar, da tiempo a triunfar y a fracasar un montón de veces... Cuando eso lo aprendes disfrutas mucho más de esta profesión que es maravillosa. Y eso sí, lo que no ha cambiado en todo este tiempo es la ilusión que me provoca ponerme delante de una cámara y que se encienda el piloto rojo, el tali, no sé si ahora se sigue llamando así".

Grandes nombres en su vida profesional

Durante este tiempo, la presentadora se ha encontrado con todo tipo de profesionales en el camino, en el que también ha habido 'personas grifo', como las califica Andreu Buenafuente, que la han abierto la puerta para que pueda hacer brotar su talento. "Desde el primero con el que compartí plató, Ximo Rovira en Canal 9, a Chicho Ibáñez Serrador o Pablo Motos, imposible nombrarlos a todos, hasta los últimos, Sara Ramos García, Nacho García Redondo, Berni Barrachina, al director de La Roca, Alejandro Vàzquez, al productor Juan Ramón Gonzalo, a todo el equipo del programa, gracias".

Entre estas personas si hay alguna especial ese ha sido Juan del Val, su pareja desde hace 24 años: "Quiero dar las gracias a mi compañero de vida y de profesión, esta también es tuya Juan. Te amo", ha zanjado.