La ex superviviente -y antigua tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'- Lola Ortiz está viviendo un momento de felicidad casi plena, y es que ha conseguido cumplir uno de los grandes sueños que arrastraba desde su infancia: ser Reina del Carnaval de su tierra, Las Palmas de Gran Canaria, y este 2023 lo ha conseguido a sus 33 años. La joven se ha mostrado muy contenta en redes sociales con su traje, al que han puesto el nombre de 'Perfidia de amor', un look inspirado en el desamor, del que Lola sabe mucho, y que ha querido llevar con mucho orgullo sobre el escenario. Sin embargo, Lola también ha sido noticia por otro detalle tras ser coronada.



En sus redes sociales, Lola no ha podido evitar acordarse de una de sus últimas parejas, el futbolista Luis Ojeda, con el que salía en 2021 y que tristemente falleció por sorpresa y por causas que hoy aún no se han conocido públicamente. Por eso, y porque a día de hoy sigue acordándose de él casi a diario, ha querido enviarle un bonito mensaje tras ser coronada: "Se lo dedico a Luis. Es la persona que me cuida desde el cielo", decía en un breve mensaje de agradecimiento a todos los que la han apoyado.

Aquí puedes ver más en detalle cómo era el traje de Lola:

Luis Ojeda murió en mayo de 2021 con tan sólo 20 años. La propia Lola no se ha olvidado de ese gran amor, y cada cierto tiempo se acuerda de él en redes sociales, aunque sin duda su gran mensaje de despedida tras el triste fallecimiento ha sido el más sentido. Desde entonces, la influencer no ha vuelto a ser la misma, y aunque ha conseguido reponerse y continuar con su vida, su corazón sigue con una gran herida y, de hecho, no se le ha vuelto a conocer nueva pareja. "Te echo muchísimo de menos, Luis. Tengo tus ojos y tu sonrisa clavada en mi mente. Siempre tan amable, buena persona y pendiente de ayudar a los demás. Eras especial. Lo mejor que me había pasado en la vida", escribía con mucho dolor.

