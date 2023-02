Instagram

La noche del viernes resultó ser de lo más caótica para el colaborador. Mientras estaba trabajando como imagen en una discoteca, el hijo de Jaime Ostos se acercaba hasta él para darle un puñetazo. El motivo: defender la memoria de su padre. "Le di una bofetada correctora. Si sus padres no le han enseñado lo que es el respeto, alguien se lo tendrá que enseñar. Me miró con una sonrisa sarcástica y diría que amenazante y riéndose., contaba Jacobo Ostos en 'Fiesta'. Este lunes 27 de febrero hemos podido conocer la versión del afectado."No tengo una lesión súper grave.Tengo el pómulo inflamado y el ojo morado. No voy a entrar en un debate con Ostos. Lo que me dijo exactamente fue: '' y acto seguido, me dio el puñetazo", empezaba explicando a sus compañeros. ", y no las he podido recuperar. Las estuve buscando durante varias horas, y hay varios testigos", entrando por videollamada Christofer, ex novio de Fani Carbajo que ha apoyado en todo momento la versión del colaborador.Parece que ambos cuentan la misma versión, por lo que el tema se detiene en qué si la agresión está justificada. Según Ostos, "su calentamiento está más que justificado", pero Frigenti no se va a quedar parado con esta situación y piensa demandarle. Visiblemente afectado y aún con marca del puñetazo, el colaborador cree que no ha sido de los más duros con el padre de éste, pero quizás