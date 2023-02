Parece que este 2023 no ha empezado con buen pie. Primero la supuesta agresión sexual de Dani Alvés a una joven en una discoteca, después la agresión en los Premios Feroz y ahora un grave altercado en una discoteca entre dos rostros populares de la televisión. Jacobo Ostos ha agredido, presuntamente, a Miguel Frigenti en una discoteca de Madrid ante varios testigos. Una agresión que, según han contado varios testigos a 'Fiesta' habría dejado al colaborador de 'Sálvame' inconsciente durante algunos segundos y por la que habría terminado en el hospital solicitando un parte de agresiones para denunciar al hijo del popular torero fallecido hace apenas un año.



Fani Carbajo y otros testigos de lo sucedido en este local han contado lo sucedido en el local en el que trabaja el periodista ante una Emma García sin palabras por lo ocurrido la madrugada de este viernes.

"Miguel fue a trabajar, estaba trabajando y llegó Jacobo y le dio un puñetazo sin venir a cuento. Está con dolores de cabeza. Ha ido al médico. La gente les separó, echaron a Jacobo de la discoteca y ahora él está en el hospital porque le duele la cabeza y tiene la cara hinchada, se encuentra mal", comenta Fani.

Algunos testigos de lo sucedido apuntan a 'Fiesta' que Miguel Frigenti quedó inconsciente durante unos minutos tras recibir este golpe que le tiró las gafas al suelo, que se perdieron en la discoteca y que el periodista sigue sin encontrar.



Por su parte, Kiti Gordillo quiere matizar la información que se está dando: "No fue una pelea, fue directamente una agresión". Por otro lado, Alejandra Rubio asegura haber hablado con Jaime Ostos: "En principio me niega que exista ese puñetazo, pero me dice una frase que me sorprende, me pone "quédate con esta frase, a él no se le olvidará, a los muertos hay que respetarlos". Yo le pongo que le ha visto todo el mundo y me pone el emoticono del que se encoge de hombros".



Aurelio Manzano cuenta que a él el director de la sala le ha dicho que Jaime Ostos llegó "sin mediar palabra, se quitó el reloj, le dio un puñetazo que lo tiró al sofá y el otro no se pudo ni defender".