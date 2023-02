A pesar de tener solo 27 años, Isa Pantoja acumula varias locuras en su currículum personal, pero ella parece que sólo se arrepiente de una: un tatuaje muy concreto. Fue este lunes, durante su colaboración en 'El programa de Ana Rosa' cuando, mientras hablaban de la nueva canción de Shakira con Karol G, le recordaron a Isa un detalle de su pasado: que tiene un tatuaje con el nombre del ex de Karol G, que no es otro que el también cantante Anuel AA. Fue el colaborador Pepe del Real quien recordó que, allá por 2018, ella era una fan loca (loquísima) que seguía al puertorriqueño allá donde iba, y llegó incluso al extremo de marcar su piel con el nombre de su ídolo.

Ahora, sin embargo, está arrepentida de aquello: "Ni me lo recuerdes. Fue una época en la que él me gustaba mucho y, además, fue la época en la que ellos estaban juntos... desde luego que triunfaron y explotaron esa relación de lo buena que era", confesaba Isa bastante avergonzada, y que no solo no quiere ver más ese tatuaje en su piel, sino que le da apuro hasta hablar de ello: "Es mejor no tatuarse, yo me los quiero quitar todos porque no me representan ahora mismo. Las personas cambian y eso fue un momento, pero ya está", dijo intentando quitarle hierro al asunto, y es que en su día resultó muy polémico por las críticas que recibió, en un momento en el que, además, al cantante le rondaban rumores de malos tratos (aunque Karol G acabó desmintiéndolos). ¿Se arrepentirá también del tatuaje de su mano con el nombre de su hijo, Alberto?

Isa Pantoja Instagram

Cuando decimos que Isa seguía a Anuel allá donde iba, no mentimos ni exageramos: tras tatuarse, se dio la oportunidad de ir a un concierto suyo en Miami y, aprovechando (ella que puede) su condición de ser hija de Isabel Pantoja, pudo conocerle en persona, un momento que incluso fue televisado en el programa '¡Suelta la sopa!' de Televisa: allí, ella le enseñó su tatuaje, él alucinó y hasta Anuel le regaló un ramo de flores, haciendo además hincapié en que ya estaba soltero tras su ruptura con Karol G. ¿Podría haber ocurrido algo más? "Me gustaba mucho... como fan", aclaró Isa en 'El programa de Ana Rosa'. Él ahora sale con la rapera Yailin, y el pasado mes de noviembre anunciaron que serán papás este 2023.

Televisa