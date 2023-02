This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Este martes 28 de febrero, el presentador recibía a Jorge Drexler en 'Viajando con Chester' y al contarle el cantante uruguayo su situación personal, Risto se sentía muy identificado y se sinceraba por el complicado momento que vive al separarse de la influencer teniendo una hija en común.ya que empatiza tanto con el invitado que le es imposible no contar sus experiencias. También le pasó con Máximo Huertas hablando de la relación con sus madres. Este martes se ha sincerado sobre cómo se encuentra actualmente tras la ruptura con Laura Escanes.El invitado, Jorge Drexler, le confesaba al presentador que vivió una época muy complicada cuando se separó teniendo un hijo con la que era su mujer, a lo que añadió que rápidamente se enamoró de otra persona: "y al mismo tiempo encajar en tu cabeza dos mundos en ebullición es difícil", en ese momento, Risto se abría en canal: "Yo estoy en esa situación ahora. Me acabo de separar con una hija y me siento muy identificado con lo que has dicho., decía como intentando buscar ayuda en su momento más complicado.El comunicador ha expresado que está viviendo un momento en el que ''hay mucho por construir cuando a lo mejor también te apetece empezar a vivir algo con otra persona'', algo que ve realmente complicado."Bien no estoy", confesaba el catalán reconociendo que aún le duele y está en una situación total de vulnerabilidad y que "todavía no ha pedido ayuda".