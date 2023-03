Álvaro Muñoz Escassi comparte su declaración de amor más tierna para María José Suárez. Este 1 de marzo, la diseñadora cumple 48 años y se ha levantado con la romántica felicitación de su novio: un vídeo que el jinete ha compartido en su perfil de Instagram y que recoge los mejores momentos de la pareja. Con el texto, "Cada día te quiero más, me encanta estar contigo", Álvaro Muñoz Escassi muestra las imágenes más románticas de la pareja y comparte diferentes momentos de su historia de amor: desde algunos de los lugares en los que han disfrutado de su relación hasta instantes de su día a día como la faceta de cocinera de María José Suárez o una foto de ambos con Elías, el hijo de la modelo fruto de su relación con Jordi Nieto. La modelo ha recibido con emoción y alegría la felicitación de su chico y ha contestado en comentarios del post. "Ohhhhh me encantan tus vídeos! Te quiero ❤️❤️❤️❤️❤️❤️", escribió. Esta declaración de amor llega justo dos meses después de que se publicara que habían roto aunque ellos mismos lo desmintieron.

Gtres

Fue en el verano de 2021 cuando DIEZ MINUTOS mostraba EN EXCLUSIVA las primeras imágenes de la relación entre María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi. La pareja disfrutaba de una escapada a las playas de Cádiz y su romántica actitud demostraba que, tras más de 20 años de amistad, entre ellos había surgido el amor. Desde hace dos años, María José y Álvaro son inseparables e incluso comparten la casa de ella en Sevilla pero, de momento y aunque Álvaro ya le ha pedido matrimonio en varias ocasiones, la modelo no parece dispuesta. "Él me lo pide casi todos los días, hasta me ha regalado un anillo, me pide matrimonio hasta mientras hacemos unas lentejas, pero no lo hace en serio, nunca ha hincado rodilla", comentó en el 'Deluxe' donde dio detalles de su historia de amor.