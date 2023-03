This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Desde su enfrentamiento con Ágatha Ruiz de la Prada La celebrity está cansada de todas las acusaciones mediáticas que se están generando, y este jueves 2 de marzo Lomana se terminaba derrumbado en el plató de 'Espejo público'. Se conocía que la relación entre las dos socialités nunca ha sido especialmente buena pero parece que la cosa ha pasado de castaño a oscuro. Hace unos días,"Nunca ha sido amiga mía.No me fiaba de ella, siempre me ha causado desconfianza", eran algunas de las palabras que soltó la diseñadora en la entrevista. La aludida respondía horas después en la radio lanzándole una advertencia: "Como saque yo los mensajes, se te va a caer el pelo". La guerra estaba más que abierta.Esta situación está superando a la colaboradora:Tengo muchos defectos, pero soy una persona muy noble y no le haría daño a nadie", comentaba una Carmen de lo más afectada. "Llevo 15 días con esto, esto no me ha pasado nunca. Tengo una vida tan normal.y nunca me he tomado nada"."La última vez que hablamos se puso como una pantera.Si quiere hacer las paces conmigo que venga a mi casa. El novio (de Ágatha) dio a entender que había salido conmigo. Y yo jamás saldría con un hombre así. Es todo un enredo que yo no puedo meterme en el barro con todo esto...Le mandé un mensaje y fue un mensaje muy duro... Es que me horroriza.