Marta López ha desvelado algunos detalles de su boda con Kiko Matamoros. La pareja se dará el 'Sí, quiero' en unos meses y parece que aún le falta mucho por preparar, empezando por los vestidos que lucirá en su gran día. "Tengo al novio, el sitio donde lo celebraremos y la iglesia pero todavía quedan detalles, pormenores como los vestidos o el viaje de novios. Esto último va a ser un problema porque hemos ido a tantos sitios...", ha confesado la modelo en el podcast 'Nos hemos liado', de mtmad. Alba Carrillo, presentadora del podcast, le ha propuesto ir a Cuenca, "como los Reyes y que te ponga mirando a Cuenca". Marta, siempre muy discreta, ha entrado ene l juego de la presentadora y le ha contestado: "Para es no hace falta irse a Cuenca".

"El vestido es lo de menos, ella con el cuerpazo que tiene...", señalaba Alba Carrillo. Marta está tranquila a pesar de que no falta nada para su boda. "Me agobiaré el mes antes", ha dicho. La influencer ha confesado que seguirá algunas tradiciones como hacer la despedida de soltera y hacer el viaje de novios, pero tiene claro que "la noche antes de la boda dormiremos juntos".

También han hablado de los regalos que recibirán. "Serán a partir de 3 ceros, ¿no?", ha dicho entre risas. Alba ha añadido: "Hombre es que ella se casa en el Ritz y a saber lo que cuesta el menú". Ni la propia Marta tenía muy claro el precio.

Pero lo más llamativo de la conversación ha sido saber que será la primera vez que Kiko Matamoros se case por la iglesia. El colaborador televisivo estuvo casado con Marian Flores y Makoke, pero será la primera vez que lo haga delante de un cura. "Es la primera vez que Kiko se casa por la iglesia y se lleva bien con el cura, son amigos", ha dicho la influencer.



Kiko Matamoros y Marta López preparan un podcast

La modelo ha desvelado que ella y Kiko tendrán su propio podcast, 'Amar para vivir', en mtmad. "Me lo propusieron y me parece buena idea. Es una demanda que me hacían mis seguidores. Me preguntan cómo llevamos la diferencia de edad, cómo lo llevan mis padres... Es que nos llevamos 40 años", ha dicho la influencer. Y ha añadido: "Me gustan mayores, pero Kiko es el hombre más mayor con el que he estado".

Marta reconoce que han dado el paso para hacer este podcast para ayudar a otra gente más que como terapia. "Vamos a hablar de amor, de nuestra relación. Soy muy intensa, somos muy distintos aunque no discutimos mucho. Yo necesito hablarlo todo y él para dentro y eso te frustra, pero respeto sus tiempos", ha dicho Marta, que se define como intransigente y muy puntual.

La modelo también ha revelado la imagen más romántica de Kiko. "Por mi cumpleaños, el primero que pasabamos como pareja encargó un retrato de una foto mía, su foto favorita. Tiene detalles súper bonitos, me hace masajes en los pies, cosquillas... Pequeños detalles pero muy bonitos".