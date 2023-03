Ivana Icardi critica, alto y claro, a Adara Molinero en 'Supervivientes'. La argentina participó en la edición de 2020 y ha decidido comentar, en sus redes sociales, la edición de 2023 que tiene una concursante muy 'especial' para ella y con la que tiene algo en común: a Hugo Sierra, ex pareja de ambas y padre de sus respectivos hijos. Hugo y Adara se conocieron en 'Gran Hermano' y, tras la victoria de Sierra en 'GH Revolution' comenzaron una relación sentimental y, el 22 de febrero de 2019, daban la bienvenida a su hijo Martín. Tras algunas idas y venidas en su relación, Adara rompió con Hugo tras enamorarse de Gianmarco Onestini en 'GH VIP' a principios de 2020 y Hugo Sierra decidió participar en 'Supervivientes 2020'. Allí conoció a Ivana Icardi y comenzó una historia de amor de la que nació Georgia el 6 de agosto de 2021 pero, en marzo de 2022, decidieron tomar caminos separados. Pero la relación entre Ivana Icardi y Adara Molinero nunca ha sido buena y han intercambiado 'pullitas' como cuando la argentina acusó a la ganadora de 'GH VIP' de no felicitarla por el nacimiento de su hija.

Gtres

Ahora, con la participación de Adara Molinero en 'Supervivientes 2023', Ivana Icardi dejó claró que iba a comentar la participación de la influencer porque, para ella, Molinero 'defenestró' su concurso en 2020 y dicho y hecho. La argentina ha comentado la primera bronca de Adara Molinero en Honduras con Diego Pérez y Jaime Nava que están nominados. "¿Qué vais de machotes aquí los dos? ¿Sabéis lo que os pasa? Que estáis jiñados porque estáis nominados y tenéis que estar demostrando continuamente que sois los más machotes", fueron las palabras de Adara en Honduras.

“Machotes” por la cara, por decirles lo que piensan🙄 esta fue con un papel más aprendido para que la aplaudan 😂 #ConexionHonduras1 — Ivana Icardi Rivero (@iicardi7) March 6, 2023

"Machotes" por la cara, por decirles lo que piensan esta fue con un papel más aprendido para que la aplaudan #ConexionHonduras1" escribió Ivana Icardi sobre los primeros días de Adara Molinero en Honduras. La argentina también comentó el intento de abandono de Patricia Donoso pidiendo que se quedara por el 'show' que monta y dijo entender a Gema Aldón cuando confesó que echaba de menos a su hija. "Buah.. entiendo a Gema hoy en día no sería capaz de separarme de mi Gigi ni loca #ConexionHonduras1", escribió.