La nueva edición de 'Supervivientes'' está dando mucho juego tanto en Honduras como en el plató del programa en España. En este sentido, muchos familiares han asistido al plató para apoyar a los concursantes del reality, como ha hecho Isa Pantoja para defender a su novio Asraf Beno, y no solo eso, también ha confesado algo sobre su físico.

Todo comenzaba cuando desde Honduras los participantes hacían la prueba del jueves, entre ellos el novio de Isa. "Dos cosas, me está sorprendiendo Manuel que yo lo veía mucho más pachón para las pruebas y Asraf, que tiene que ponerse un poco más las pilas", decía el presentador, a lo que Isa le recriminaba: "Solo me preguntáis para cuando salen cosas malas, pero para las otras cosas nunca me decís nada", decía.

Instagram

Por su parte, la hija de Isabel Pantoja ha asegurado que también le ha sorprendido Manuel porque Bosco y Asraf -con quien se fue de viaje a Egipto- "son más grandes" y pensaba que "podían tener más posibilidades" en la prueba. A este comentario, Jorge Javier le respondía: "Isa, tu no te das cuenta que gente pequeñita nos va mucho mejor en la vida. A los altos tampoco te creas tu que les va tan bien", decía y le lanzaba una pregunta: "Tu por ejemplo, que eres un poco más bajita que yo, ¿qué impedimento tienes en la vida?".

Isa Pantoja -quien no descarta darle un hermanito a su hijo- le respondía que "no llegar": "Tu cuando te pones a la altura de un alto ves la vida de otro color", destacaba y no solo eso, también ha confesado que le gustaría medir 10 centímetros más. De esta forma, Jorge Javier ha desvelado que él nunca he tenido complejo de bajito: "La gente me dice que soy bajito y no me lo creo, pienso que hablan de otro", concluía.