Han pasado ya nueve años desde que Antonio Banderas y Melanie Griffith pusieran fin a su matrimonio, sin embargo la imagen de esta pareja ha quedado grabada a fuego en nuestra memoria por lo que cada paso que dan juntos es toda una noticia. Conocedor de ello, el malagueño ha compartido en varias ocasiones lo buena que es la relación que mantiene con su ex mujer, madre de su hija Stella del Carmen, mano derecha del malagueño.

La última ocasión ha sido precisamente hace apenas unas horas cuando el actor internacional ha compartido una imagen en la que se le puede ver junto a su ex y su hija en un momento muy especial para ellos y es que la joven, mano derecha de su padre en el musical que produce, cumple 26 años. Los tres han tenido así un encuentro muy especial con el Polo Lounge de Beverly Hills de fondo. Un exclusivo y selecto restaurante en el que han celebrado el cumpleaños de la joven.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

"Reencuentro con Melanie. Almuerzo en el Polo Lounge del Beverly Hills Hotel con nuestra hija Stella", escribía escuetamente Antonio Banderas, quien ha aprovechado que se encuentra en Los Ángeles para acudir a los Oscar para tener este reencuentro con su exmujer que muchos han aplaudido. Boris Izaguirre, Marisa Martín Blázquez u Omar Montes son algunos de los famosos que han reaccionado a esta imagen aplaudiendo el buen rollo que destila la ex pareja.

La verdad es que la buena conexión entre los actores ha sido siempre patente. Así hablaba el actor malagueño sobre su ex mujer en 2020 en una revista: "La vida que yo viví con Melanie fue preciosa. Fueron 20 años maravillosos donde pusimos lo mejor de nosotros mismos, vivimos momentos preciosos que nunca olvidaré, tuvimos una hija maravillosa a la que los dos queremos, que es el resultado final de nuestra relación, lo más bonito que hemos podido hacer juntos. Y aunque estamos separados en los papeles y esas cosas, ella es mi familia”.