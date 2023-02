Gloria Camila reaparece en un plató de televisión y 'torea' la polémica con su hermana Rocío Carrasco. La hija de José Ortega Cano acudió como invitada al programa 'Plan de tarde' de Toñi Moreno en TVE donde protagonizó un debate sobre hijos de famosos con Julián Contreras, Lara Dibildos o Vanessa García Marx, hija de Manolo Escobar. Era la primera vez que la tía de Rocío Flores se sentaba en un plató de televisión después de que, tras su expulsión de 'Pesadilla en El Paraís0' el pasado octubre, anunciara que se retiraba temporalmente de televisión por el bien de su salud mental.

"A veces necesitas un respiro", dice Gloria Camila de su retirada temporal

Toñi Moreno quiso saber por qué Gloria Camila, que ha atacado a Gema Aldón por su fichaje por 'Supervivientes', se había apartado de la televisión y ésta ha reconocido que se sintió superada. "Hay veces que tanto machaque continuo sin buscarlo o sin generarlo tú, a veces necesitas un respiro. Yo necesitaba encerrarme en mi casa y pasar la ola allí" explicó y recordó que antes de este episodio ya iba a terapia con una psicóloga. "Cuando volví del concurso me hicieron unos estudios y me dijeron que me tenía que dar de baja" y reconoció que los continúos ataques de los 'haters' tampoco ayudaron. "Todo es un suma y sigue", aseguró.

RTVE

Gloria Camila explicó que, para ella, ser hija de famoso ha tenido sus cosas positivas y negativas. "Nunca me he sentado a dar una entrevista sobre mí o mi familia, pero sí como colaboradora de un programa" decía aunque reconocía que le llegan los contratos por la influencia y la exposición de los actos de su familia pero que también rechazó entrevistas si era foco principal de la polémica. Precisamente, las dos series documentales de su hermana Rocío Carrasco 'Rocío, contar la verdad para seguir vida' y 'En el nombre de Rocío' han sido las que han puesto en el ojo del huracán a la joven y su familia y, aunque en 'Plan de tarde' no nombró a la mujer de Fidel Albiac, Jesús Manuel, que estaba presente en el debate, quiso intentar saber la opinión de la joven sobre que sean otros los que hablen de tu vida.

RTVE

"En tu caso, Gloria, y te voy a traer el tema, no te ha perjudicado la prensa. Te ha perjudicado otra persona" decía Jesús Manuel para sorpresa de Gloria Camila y en clara referencia a Rocío Carrasco. "Bueno, no voy a entrar" y, ante la insistencia del colaborador, intentó cambiar de tema. "Hay veces que los medios crean y trasladan la historia de otra manera. Dan opiniones. Que está muy bien la libertad de opinión, pero que, cuando se falta el respeto a otras personas, ya no es tan libre", comentó.