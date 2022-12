Llega la recta final de 2022 y muchos de los famosos han comenzado a hacer balance de lo que ha ocurrido a lo largo de los últimos doce meses analizando las vivencias que han tenido, y la última en hacer balance ha sido Gloria Camila que, después de pedir a sus seguidores que hicieran su propio repaso, ha sido ella misma la que ha dado un paso adelante para repasar su año, sin duda, uno de los más difíciles de su vida.

A través de las stories, la influencer ha leído los balances de sus seguidores llegando a emocionarse con las duras historias de muchos de ellos: "Quiero mandar todo mi ánimo a las personas que no lo estáis pasando bien. Y sobre todo a las personas para las que también ha sido un año de mierda como para mí", ha asegurado en estos vídeos cortos en los que ha sido muy sincera sobre cómo ha vivido el 2022. Y es que, la gran presión mediática sobre su familia debido al divorcio de José Ortega Cano y Ana María Aldón y el documental de Rocío Carrasco, la hizo estallar hace unos meses tras su paso por Pesadilla en el paraíso haciendo público que necesitaba un descanso.

Pero no todo ha sido malo y es que la hija de José Ortega Cano ha dejado claro que aunque sí que es cierto que ha tocado fondo en este año, espera que el próximo esté lleno de novedades buenas. "Estoy segura de que el 2023, o eso espero, nos traerá cosas buenas, las que merecemos y necesitemos. También que mejoremos porque creo y considero que tengo gente maravillosa", ha asegurado. "He conocido lo que no quiero y lo que no quiero ser el día de mañana. También he aprendido de mis errores porque todos somos humanos y todos cometemos errores".

En este sentido ha confirmado que se encuentra en un pozo en el que está trabajando por salir con actitud positiva y buscando nuevos retos, tanto personales como profesionales por lo que en un corto plazo de tiempo ha descartado volver a la televisión. "Estoy pensando en muchas cosas y muchos proyectos nuevos. Me estoy reinventando. Tengo muchas ganas", zanjaba.

De esta forma, Gloria Camila ha dejado claro que su objetivo es "hacer una limpia" de todas las personas que tiene alrededor, algo que ya podría haber comenzado: "He conocido gente buena, gente mala. He aprendido de mis errores. Os juro que tengo muchas ganas de comenzar el 2023 limpia, quitándome todo lo que me ha hecho daño", ha dicho.