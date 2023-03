Isa P ha vuelto a sentarse en el debate de 'Supervivientes' para comentar el paso de su novio por el concurso de supervivivencia de Telecinco y apoyarle desde España. Si en otro debate, la hija de Isabel Pantoja le confesó a Jorge Javier qué es lo que cambiaría de su físico, ahora nos ha desvelado cómo es convivir con su novio.

Todo comenzaba cuando Ion Aramendi le preguntaba a la hermana de Kiko Rivera su novio -que no está nominado esta semana- es el único que se moja en todo, e Isa ha comentado: "Yo creo que todos se enteran de todo porque aunque parezca que la isla es super grande está todo muy cerca uno de los otros, y todos tienen su opinión, aunque no hayan convivido saben por donde van los tiros", decía.

Además, Isa, que recientemente ha viajado a Egipto, ha asegurado que está preocupada porque "desde el principio ha visto mucho odio hacia Asraf". En la misma conversación, el presentador le ha dicho que su novio "es un máquina" haciendo fuego, pero que el grupo "a veces tiene ciertas trifulcas porque intenta hacer muchas cosas y no deja a los demás".

Instagram

En este sentido, Ion Aramendi ha aprovechado para preguntarle a Isa Pantoja si Asraf es así también en casa, a lo que ha contestado: "Sí, hace mucho todo", ha destacado y añade que "por ella genial". "No se vosotros, pero yo no veo nada malo en querer siempre hacer cosas", asegura Isa y añade: "Además, quien es Asraf para decir a alguien que no puede por ejemplo coger un palo o hacer fuego. Si tú sabes como hacerlo, házlo", expone.