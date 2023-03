Marta López y Kiko Matamoros continúan dándonos nuevos capítulos en vídeopodcast 'Amar para vivir'. En el anterior episodio el colaborador de 'Sálvame' nos contó cómo le pidió matrimonio a su novia, y en esta última entrega la influencer ha hablado de su infancia en el colegio y de sus altas capacidades.



La modelo nos ha confesado que sacaba muy buenas calificaciones y ha recordado sus días colegio de la mano de alguien muy especial, su madre: "Has sido una niña superinteligente. Cuando estabas en Lanzarote estaba en un grupo apoyo, todos los profesores hablaban maravillas de ti", le ha dicho a Marta -quien espera una de las grandes bodas este año-.

Mediaset

Además, la influencer ha desvelado que debido a sus altas capacidades el instituto quería adelantarla un curso, y destaca que su madre "no le dejo". En este sentido y por alusiones, la progenitora ha respondido que "no lo vieron conveniente": "No te aburrías en las clases", agrega.

Tal y como cuenta, Marta no tenía ningún problema con los estudios, sin embargo, con las relaciones con sus compañeros de clase sucedía todo lo contrario. Según le ha dicho a Kiko, en su infancia "nadie quería jugar a la botella" con ella y no solo eso, también ha desvelado un dato que ha sorprendido al propio colaborador de 'Sálvame': "Yo era la fea de clase". En este sentido, la influencer ha contado que "se metían con ella porque no tenía pecho": "Tenía mucho complejo", concluye la futura mujer de Kiko Matamoros.