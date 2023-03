Sergio R. Moreno

Este jueves 16 de marzo se han celebrado losy son muchos los artistas que han pasado por el photocall. Una de ella era Alaska, que no podía estar más sexy con su look.moradas. Muy acorde con el evento y fiel a su estilo. Alaska atendía a los medios en el photocall y se le preguntaba por la última polémica que le salpica. En concreto se trata de un desencuentro con Jorge Javier Vázquez El catalán acusa a la pareja de "compadrear con representantes de un partido que se opone a la consecución de derechos y libertades". Recordemos que la artista trabaja con Federico Jiménez Losantos y parece que hay ciertas rivalidades entre los comunicadores. También Vaquerizo concedió una entrevista en 'Déjate Querer' , con Paz Padilla , donde se quejaba de la poca libertad de expresión que tenemos hoy en día: "Vengo de una familia que han vivido la dictadura y te decían lo malo que era... yo ahora me siento identificado con mis abuelos."Mi opinión es la contraria de la que él cuenta. Pero es mi opinión y su opinión, y faltaría más que quién escribe en un medio no pueda hablar de lo que quiera", comenzaba explicando la artista. Alaska asegura que no le han dolido las palabras del presentador:No tiene ninguna importancia (...) "Siempre nos hemos tratado maravillosamente, en el programa nos lo hemos pasado bomba y supongo que seguirá siendo así", continuaba la cantante. Ella asegura que no tiene una amistad con Jorge Javier pero tiene muy claro que su actitud no va a cambiar: "yo soy ultraeducada. Él es un gran entretenedor".