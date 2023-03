Rafael Amargo ha vuelto a ser arrestado por la Policía. El bailaor fue detenido por varios agentes la pasada noche de jueves, según informaban a última hora de la noche medios como ABC, y de nuevo tiene que ver por su supuesta relación con tráfico de drogas, como ya ocurrió a finales del año 2020. Fueron sus vecinos de su piso de Malasaña los que alertaron a las autoridades el pasado mes de agosto tras ver trasiego de gente extraña en el edificio y después de encontrarse jeringuillas, papelinas y restos de sustancias estupefacientes por las zonas comunes. La Policía lleva desde entonces investigando si el de Rafael sería lo que se conoce como un 'narcopiso', y finalmente este 16 de marzo ha sido detenido por los claros indicios.



Este arresto se ha producido después de meses detrás de él, y ha ocurrido a la salida de la sala Casanova, en Alicante, donde el bailaor se encontraba ofreciendo su espectáculo. Tras ser llevado al coche policial, Rafael pasó la noche en la comisaría, para después ser puesto a disposición judicial al día siguiente. Nadie de su entorno ha dado declaraciones por el momento, aunque lo que sí se sabe es que al artista se le pone su guerra judicial cuesta arriba: tiene pendiente el juicio de la operación anterior, por el que la Fiscalía pide 9 años de cárcel por un delito contra la salud pública y acusado de pertenencia a organización criminal.

Tras cerrar la investigación, Rafael quedó en libertad provisional a la espera de que se celebrase el juicio, y según el escrito de la acusación, de abril a diciembre de 2020 tanto él como su productor se venían dedicando "de manera persistente a la distribución de sustancias estupefacientes" a terceras personas a cambio de dinero. A veces "se hacía en su domicilio" y otras "hacía llegar la sustancia al lugar donde el cliente indicaba, para lo cual se valía de su hombre de confianza, el también acusado Manuel Ángel B.L., otro de los socios de Amargo, a sabiendas de lo que portaba, después de hacer la entrega correspondiente, regresaba al domicilio para entregarle el dinero obtenido con la venta".

Rafael siempre defendió su inocencia, y ofreció una entrevista en exclusiva a Diez Minutos en la que dejó claro: "No tengo miedo porque sé que no he hecho nada malo". Habrá que esperar al juicio para determinar si esas declaraciones son ciertas, a pesar de que entonces la Policía se incautó en la propiedad de 60 gramos de metanfetamina, 20 gramos de ketamina, tres botes de Popper, varias bolsitas de mefedrona, dos botes de GHB (éxtasis líquido) y 6.000 euros en efectivo, además de varios teléfonos móviles.